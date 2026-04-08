Kylian Mbappé face à un «problème» à cause de son père ?

Le Real Madrid est le club dont Kylian Mbappé a toujours rêvé défendre les couleurs. Club de ses idoles Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo, la Casa Blanca ne parvient pas pour autant à tirer davantage des nombreuses qualités de Mbappé que l'équipe de France ou bien le Paris Saint-Germain sur un point précis. Et ce, à cause d'un problème qui remonte d'après Daniel Riolo.
Kylian Mbappé est passé du statut de jeune ailier insouciant et virevoltant à véritable machine à marquer en étant repositionné à la pointe de l'attaque au PSG, en équipe de France puis au Real Madrid. Une position justifiée à l'époque par son ex-entraîneur Luis Enrique en raison d'un travail défensif jugé insuffisant par le coach espagnol. Didier Deschamps a lui aussi reconnu les lacunes de Kylian Mbappé dans ce domaine. Pendant son passage remarqué dans l'émission d'Aurélien Tchouaméni : The Bridge, Mbappé n'a pas caché ne pas pleinement s'investir dans les tâches défensives.
«Le problème c'est que c'est ancré culturellement chez lui»
Lundi soir, Daniel Riolo et Walid Acherchour ont débattu des carences défensives de Kylian Mbappé. L'éditorialiste de RMC a évoqué un problème profond qui remonte à sa formation et sa jeunesse. « Il y a quelque chose qui est incontestable au niveau du jeu et le problème c'est que c'est ancré culturellement chez lui parce qu'il a grandi dans ce problème, qui a posé un souci dès Monaco. Son histoire c'est celle avec Irles qui lui demandait certaines choses ».
«Même son père qui est mentor et qui l'a éduqué footballistiquement, c'est un connaisseur de foot, il combat l'idée de l'attaquant qui défend»
« C'est quelque chose qu'il a dans son ADN parce que même son père qui est mentor et qui l'a éduqué footballistiquement, c'est un connaisseur de foot, il combat l'idée de l'attaquant qui défend, donc il a ça en lui. Pour lui retirer ce truc là, ça va être très compliqué. (...) Cet ADN que Mbappé a par rapport au football, s'il ne le change pas, c'est un souci », a affirmé la figure de proue de l'After Foot avant le quart de finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich.