Kylian Mbappé face à un «problème» à cause de son père ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid est le club dont Kylian Mbappé a toujours rêvé défendre les couleurs. Club de ses idoles Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo, la Casa Blanca ne parvient pas pour autant à tirer davantage des nombreuses qualités de Mbappé que l'équipe de France ou bien le Paris Saint-Germain sur un point précis. Et ce, à cause d'un problème qui remonte d'après Daniel Riolo.

Kylian Mbappé est passé du statut de jeune ailier insouciant et virevoltant à véritable machine à marquer en étant repositionné à la pointe de l'attaque au PSG, en équipe de France puis au Real Madrid. Une position justifiée à l'époque par son ex-entraîneur Luis Enrique en raison d'un travail défensif jugé insuffisant par le coach espagnol. Didier Deschamps a lui aussi reconnu les lacunes de Kylian Mbappé dans ce domaine. Pendant son passage remarqué dans l'émission d'Aurélien Tchouaméni : The Bridge, Mbappé n'a pas caché ne pas pleinement s'investir dans les tâches défensives.

😳 MBAPPÉ SOBRE SU FACETA DEFENSIVA



🗣️ “Soy un jugador que defiende un poco menos que los demás, y a veces puede ser un problema”



🤝 “Me critican por eso. No me molesta, porque es una crítica constructiva”



🎙️ The Bridge pic.twitter.com/Ko43WRq7wK — Post United (@postunited) April 2, 2026

«Le problème c'est que c'est ancré culturellement chez lui» Lundi soir, Daniel Riolo et Walid Acherchour ont débattu des carences défensives de Kylian Mbappé. L'éditorialiste de RMC a évoqué un problème profond qui remonte à sa formation et sa jeunesse. « Il y a quelque chose qui est incontestable au niveau du jeu et le problème c'est que c'est ancré culturellement chez lui parce qu'il a grandi dans ce problème, qui a posé un souci dès Monaco. Son histoire c'est celle avec Irles qui lui demandait certaines choses ».