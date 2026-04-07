«Je ne peux pas la blairer» : Daniel Riolo allume Céline Dion, et ça ne va pas plaire aux fans !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Célèbre consultant de l’After Foot depuis vingt ans, Daniel Riolo intervient également occasionnellement dans l’émission d’Estelle Denis sur RMC. L’occasion pour lui de prendre position sur des sujets d’actualité, comme cela a été le cas ce mardi en évoquant la série de concerts de Céline Dion à la Paris La Défense Arena.

Réputé pour ses coups de gueule sur le Paris Saint-Germain ou l’Olympique de Marseille dans l’After Foot, l’émission phare de RMC qui célèbre ses vingt ans cette saison, Daniel Riolo est également chroniqueur dans Estelle Midi, la quotidienne de la mi-journée sur la station présentée par Estelle Denis. Le journaliste sportif réagit ainsi à l’actualité, avec le même franc parler.

🎶 Céline Dion



🎙️ @DanielRiolo : "Je n'aime pas comment elle chante, pour moi elle braille ! Je ne peux pas blairer ! Les gens qui lâchent un bras pour un concert, en plus des gens qui n'ont pas de sous, ils vont payer 500 balles"



🎙️ @BdesMonstiers : "Je suis en overdose" pic.twitter.com/lOxJgDlqXs — Estelle Midi (@EstelleMidi) April 7, 2026

« Ça ne m’intéresse pas » Ce mardi, Daniel Riolo s’est notamment prononcé sur l’énorme engouement suscité par le retour sur scène de Céline Dion à la Paris La Défense Arena. Face au succès de la prévente pour les dix concerts de la star en septembre et octobre prochains, avec 9 millions de demandes, six dates supplémentaires ont été annoncées ce mardi. « Je n’ai jamais compris, ça ne m’intéresse pas », a réagi Daniel Riolo, qui n’a pas mâché ses mots au micro de RMC.