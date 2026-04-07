«Je ne peux pas la blairer» : Daniel Riolo allume Céline Dion, et ça ne va pas plaire aux fans !

Célèbre consultant de l’After Foot depuis vingt ans, Daniel Riolo intervient également occasionnellement dans l’émission d’Estelle Denis sur RMC. L’occasion pour lui de prendre position sur des sujets d’actualité, comme cela a été le cas ce mardi en évoquant la série de concerts de Céline Dion à la Paris La Défense Arena.
Réputé pour ses coups de gueule sur le Paris Saint-Germain ou l’Olympique de Marseille dans l’After Foot, l’émission phare de RMC qui célèbre ses vingt ans cette saison, Daniel Riolo est également chroniqueur dans Estelle Midi, la quotidienne de la mi-journée sur la station présentée par Estelle Denis. Le journaliste sportif réagit ainsi à l’actualité, avec le même franc parler.
« Ça ne m’intéresse pas »
Ce mardi, Daniel Riolo s’est notamment prononcé sur l’énorme engouement suscité par le retour sur scène de Céline Dion à la Paris La Défense Arena. Face au succès de la prévente pour les dix concerts de la star en septembre et octobre prochains, avec 9 millions de demandes, six dates supplémentaires ont été annoncées ce mardi. « Je n’ai jamais compris, ça ne m’intéresse pas », a réagi Daniel Riolo, qui n’a pas mâché ses mots au micro de RMC.
« Pour moi, elle braille »
« Je n’y peux rien, désolé. Je n'aime pas sa musique, je n’aime pas comment elle chante, pour moi elle braille ! Ça va énerver les gens, ils l’adorent. Je vais être tout seul et me faire pourrir, laissez-moi tranquille avec Céline Dion, je ne peux pas la blairer ! Tout, son système autour, les gens qui sont comme des dingos à lâcher un bras pour un concert, en plus des gens qui n'ont pas de sous, ils vont payer 500 balles une place », confie Daniel Riolo, ajoutant quelques secondes après : « Moi je dis aux gens, kiffez, prenez beaucoup de plaisir, jetez-vous sur les places, dépensez trois SMIC pour des places ,faites ce que vous voulez. Il n’y a aucun soucis. Mais surtout, laissez moi tranquille, que chacun aime en silence. »