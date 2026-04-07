«Je me suis battu pour ne pas y aller» : Le jour où Didier Deschamps a dit non au PSG !

Didier Deschamps a défendu les couleurs de l'OM pendant cinq saisons (1989-1994), avant d'occuper le banc marseillais pendant trois ans (2009-2012). Interrogé sur le PSG il y a plusieurs années, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France avait avoué qu'il aurait pu y évoluer. Toutefois, Didier Deschamps a refusé catégoriquement de devenir un salarié du club parisien.
Formé au FC Nantes, Didier Deschamps a rejoint l'OM lors de l'été 1989. En difficulté lors de ses débuts à Marseille, l'ancien milieu de terrain a été prêté chez les Girondins de Bordeaux pendant la saison 1990-1991. Et à son retour à l'OM, Didier Deschamps a été poussé vers la sortie par son président de l'époque : Bernard Tapie.
«J'ai failli, mais je n'ai pas voulu»
Alors qu'il ne faisait plus partie des plans de Bernard Tapie à l'OM, Didier Deschamps avait la possibilité de signer au PSG lors de l'été 1991. Toutefois, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France avait fermé totalement la porte à un départ à Paris, jusqu'à se mettre son président de l'époque à dos.
«Je me suis opposé à mon président à l’époque»
Lors d'un entretien accordé à La Provence en 2011, Didier Deschamps avait lâché toutes ses vérités sur son transfert avorté au PSG lors de l'été 2011. « J’ai failli (rejoindre le PSG), mais je n’ai pas voulu, je me suis battu pour ne pas y aller. Je me suis opposé à mon président à l’époque ; l’histoire a fait que non. Je devais faire partie de l’échange avec Angloma (c'est finalement Fournier, Pardo et Germain qui ont été échangés contre Angloma). Au départ, j’étais dans le package… Il y a eu pas mal de joueurs qui ont bougé d’un club vers l’autre ; depuis quatre ou cinq ans, il n’y en a plus, et en football, cinq ans, c’est une éternité », avait raconté l'ex-milieu de terrain français.