«Je me suis battu pour ne pas y aller» : Le jour où Didier Deschamps a dit non au PSG !

Amadou Diawara

Didier Deschamps a défendu les couleurs de l'OM pendant cinq saisons (1989-1994), avant d'occuper le banc marseillais pendant trois ans (2009-2012). Interrogé sur le PSG il y a plusieurs années, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France avait avoué qu'il aurait pu y évoluer. Toutefois, Didier Deschamps a refusé catégoriquement de devenir un salarié du club parisien.

Formé au FC Nantes, Didier Deschamps a rejoint l'OM lors de l'été 1989. En difficulté lors de ses débuts à Marseille, l'ancien milieu de terrain a été prêté chez les Girondins de Bordeaux pendant la saison 1990-1991. Et à son retour à l'OM, Didier Deschamps a été poussé vers la sortie par son président de l'époque : Bernard Tapie.

Didier Deschamps à l’OM : La proposition d’un journaliste (et ce n’est pas pour être entraîneur) https://t.co/UipeEJPtUH — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

«J'ai failli, mais je n'ai pas voulu» Alors qu'il ne faisait plus partie des plans de Bernard Tapie à l'OM, Didier Deschamps avait la possibilité de signer au PSG lors de l'été 1991. Toutefois, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France avait fermé totalement la porte à un départ à Paris, jusqu'à se mettre son président de l'époque à dos.