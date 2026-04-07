Kylian Mbappé se lâche en interview et agace un ancien partenaire : «Je ne sais même pas pourquoi il a dit ça...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'espace d'un été, il a vécu avec Kylian Mbappé un moment qui restera gravé à vie dans sa mémoire. Cela remonte à l'épopée victorieuse de l'équipe de France en Russie à la Coupe du monde 2018. Néanmoins, il a été touché par les récents propos tenus par le capitaine des Bleus pour une raison précise. Explications.

Kylian Mbappé comme on le voit rarement. Comme Ousmane Dembélé, Jules Koundé et d'autres joueurs de l'équipe de France avant lui, le capitaine des Bleus a accepté l'invitation d'Aurélien Tchouaméni pour participer à son émission The Bridge, la première de la saison 3. Au cours de cette discussion avec Achraf Hakimi, Malik Bentalha, Donel Jack'sman, Mbappé a pris part au fameux débat sur le poste le moins compliqué dans le football selon lui. « Le poste le moins difficile ? Je pense que c'est défenseur central. Parce que tu es couvert de tous les côtés, tu peux même jouer à trois. Donc si tu es central et celui du milieu... C'est le seul poste où tu vois des joueurs à 40 ans qui sont toujours en Europe, ça joue dans des grands clubs. Attaquant, 40 ans, on t'envoie au bûcher ».

🗣"Je ne comprends pas pourquoi il a dit ça. Kylian le sait en plus !"@samumtiti réagit aux propos de Kylian Mbappé sur le poste de défenseur qui serait le plus facile au football selon lui. pic.twitter.com/P737gs11ER — After Foot RMC (@AfterRMC) April 5, 2026

«Un attaquant qui peut se tromper dix fois dans un match, ce n’est pas grave. Mais un défenseur n’a pas le droit à l’erreur» Un avis que ne partage pas du tout son ancien compère en sélection Samuel Umtiti. Champion du monde en 2018 avec Kylian Mbappé, le retraité et consultant pour RMC a pris la parole pendant l'émission de dimanche soir de l'After Foot afin de contredire l'attaquant du Real Madrid. « Quand tu finis un match en tant que défenseur, t’as mal à la tête car tu dois avoir beaucoup plus de concentration qu’un attaquant qui peut se tromper dix fois dans un match, ce n’est pas grave. Mais un défenseur n’a pas le droit à l’erreur ».