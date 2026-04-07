Kylian Mbappé se lâche en interview et agace un ancien partenaire : «Je ne sais même pas pourquoi il a dit ça...»

L'espace d'un été, il a vécu avec Kylian Mbappé un moment qui restera gravé à vie dans sa mémoire. Cela remonte à l'épopée victorieuse de l'équipe de France en Russie à la Coupe du monde 2018. Néanmoins, il a été touché par les récents propos tenus par le capitaine des Bleus pour une raison précise. Explications.
Kylian Mbappé comme on le voit rarement. Comme Ousmane Dembélé, Jules Koundé et d'autres joueurs de l'équipe de France avant lui, le capitaine des Bleus a accepté l'invitation d'Aurélien Tchouaméni pour participer à son émission The Bridge, la première de la saison 3. Au cours de cette discussion avec Achraf Hakimi, Malik Bentalha, Donel Jack'sman, Mbappé a pris part au fameux débat sur le poste le moins compliqué dans le football selon lui. « Le poste le moins difficile ? Je pense que c'est défenseur central. Parce que tu es couvert de tous les côtés, tu peux même jouer à trois. Donc si tu es central et celui du milieu... C'est le seul poste où tu vois des joueurs à 40 ans qui sont toujours en Europe, ça joue dans des grands clubs. Attaquant, 40 ans, on t'envoie au bûcher ».
«Un attaquant qui peut se tromper dix fois dans un match, ce n’est pas grave. Mais un défenseur n’a pas le droit à l’erreur»
Un avis que ne partage pas du tout son ancien compère en sélection Samuel Umtiti. Champion du monde en 2018 avec Kylian Mbappé, le retraité et consultant pour RMC a pris la parole pendant l'émission de dimanche soir de l'After Foot afin de contredire l'attaquant du Real Madrid. « Quand tu finis un match en tant que défenseur, t’as mal à la tête car tu dois avoir beaucoup plus de concentration qu’un attaquant qui peut se tromper dix fois dans un match, ce n’est pas grave. Mais un défenseur n’a pas le droit à l’erreur ».
«Kylian le sait, je ne sais même pas pourquoi il a dit ça. Je vais lui en parler»
D'ailleurs, Kylian Mbappé saurait à quel point la position de défenseur est exigeante, engendrant une incompréhension totale de la part de Samuel Umtiti. « Je ne trouve pas qu’il faudrait dire qu’un poste est plus facile qu’un autre, tous les postes sont très importants. Moi qui y ai joué, croyez-moi que c’est très compliqué, et on le voit encore quand on parle d’un défenseur (…), ce n’est pas si simple. (…) Mais Kylian le sait, je ne sais même pas pourquoi il a dit ça. Je vais lui en parler je pense (rires) ». Reste désormais à savoir si Umtiti en touchera réellement un mot à Mbappé.