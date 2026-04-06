Zidane contre Deschamps : La punchline d'un journaliste !

Zinedine Zidane, après cinq années d'inactivité semble être plus proche que jamais de réaliser son rêve bleu en prenant les rênes de l'équipe de France. Une fois la Coupe du monde 2026 passée, le Ballon d'or 98 devrait hériter de la sélection tricolore après un mandat de 14 ans de Didier Deschamps. Un changement attendu par beaucoup, engendrant un coup de gueule d'un journaliste.
Depuis quelque temps, le sort semble être scellé : Zinedine Zidane remplacera Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France au terme de la Coupe du monde 2026 (11 juin - 19 juillet). Après quatorze années de service, le capitaine du navire des Bleus rendra la barre. Un autre membre de France 98 à la notoriété inimitable dans la mémoire collective des Français s'installera sur le banc de touche de l'équipe de France.
Deschamps s'apprête à passer la main
Une dernière danse de l'autre côté de l'Atlantique pour Deschamps avant de passer la main à Zinedine Zidane. L'occasion pour l'équipe du Service Après Vente de la Ligue 1 composée de Nicolas Vilas, Houssem Loussaïef et Thibaut Giangrande sur Ligue 1+ de reprendre la trend du « Sors du plateau quand tu entends un meilleur » entraîneur que Didier Deschamps. Au moment de l'énonciation du nom de José Mourinho, Nicolas Vilas a immédiatement quitté la pièce. « Vous les "résultadistes", vous allez me dire que Deschamps est devant Mourinho en termes de résultats ? Ok, bisous les gars. Deschamps qui s'est mangé 3-0 en finale de Ligue des champions contre Mourinho est meilleur que lui ? ».
«Vous manquez trop de respect à Didier Deschamps et vous vous en rendrez tous compte plus tard quand il sera parti»
Le cas Zinedine Zidane est arrivé sur la table, enclenchant un coup de gueule de Thibaut Giangrande. Pour l'ancienne voix de RMC, tout le monde finira par regretter Didier Deschamps. « Sur quel argument Zidane meilleur que Deschamps ? Bravo les 3 Ligues des champions mais... La Coupe du monde et l'Euro 2016, tout ce qu'il a fait... Vous savez ce que c'est votre problème ? C'est que vous manquez trop de respect à Didier Deschamps et vous vous en rendrez tous compte plus tard quand il sera parti. C'est comme les jouets dans les les boîtes de céréales. A l'époque personne n'a rien dit, mais là on les regrette tous ou pas ? »