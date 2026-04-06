Zidane contre Deschamps : La punchline d'un journaliste !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane, après cinq années d'inactivité semble être plus proche que jamais de réaliser son rêve bleu en prenant les rênes de l'équipe de France. Une fois la Coupe du monde 2026 passée, le Ballon d'or 98 devrait hériter de la sélection tricolore après un mandat de 14 ans de Didier Deschamps. Un changement attendu par beaucoup, engendrant un coup de gueule d'un journaliste.

Depuis quelque temps, le sort semble être scellé : Zinedine Zidane remplacera Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France au terme de la Coupe du monde 2026 (11 juin - 19 juillet). Après quatorze années de service, le capitaine du navire des Bleus rendra la barre. Un autre membre de France 98 à la notoriété inimitable dans la mémoire collective des Français s'installera sur le banc de touche de l'équipe de France.

Deschamps s'apprête à passer la main Une dernière danse de l'autre côté de l'Atlantique pour Deschamps avant de passer la main à Zinedine Zidane. L'occasion pour l'équipe du Service Après Vente de la Ligue 1 composée de Nicolas Vilas, Houssem Loussaïef et Thibaut Giangrande sur Ligue 1+ de reprendre la trend du « Sors du plateau quand tu entends un meilleur » entraîneur que Didier Deschamps. Au moment de l'énonciation du nom de José Mourinho, Nicolas Vilas a immédiatement quitté la pièce. « Vous les "résultadistes", vous allez me dire que Deschamps est devant Mourinho en termes de résultats ? Ok, bisous les gars. Deschamps qui s'est mangé 3-0 en finale de Ligue des champions contre Mourinho est meilleur que lui ? ».