Didier Deschamps à l’OM : La proposition d’un journaliste (et ce n’est pas pour être entraîneur)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Et si on revoyait Didier Deschamps à l’OM ? Ancien joueur et entraîneur du club phocéen, celui qui est aujourd’hui le sélectionneur de l’équipe de France voit son nom être évoqué du côté de Marseille pour les mois à venir, une fois qu’il sera libre. Et voilà que certains imaginent Deschamps à l’OM, mais pas forcément dans un rôle d’entraîneur…

D'ici quelques mois, Didier Deschamps va refermer un long chapitre de sa carrière d’entraîneur. En effet, après 14 ans à la tête de l’équipe de France, le sélectionneur va quitter ses fonctions à la suite de la Coupe du monde 2026. La question est donc de savoir ce que Deschamps fera ensuite. Le principal intéressé l’a déjà annoncé : il ne se ferme aucune porte pour son avenir. Et si c’était notamment l'occasion de revoir DD à Marseille ?

OM : Habib Beye a «un melon démesuré» et se fait dézinguer https://t.co/mcvpoEVkd0 — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

« Si je suis l’OM, je le tente » La flamme va-t-elle se raviver entre Didier Deschamps et l’OM ? Le club phocéen aurait visiblement tout intérêt à tenter sa chance avec le futur ex-sélectionneur de l'équipe de France. C’est notamment ce qu’avait expliqué le journaliste Olivier Tallaron sur le plateau du Late Football Club : « Moi si je suis l’OM, je tente Didier Deschamps. Si je suis l’OM, je le tente. Si vous voulez faire un gros coup… ».