Didier Deschamps à l’OM : La proposition d’un journaliste (et ce n’est pas pour être entraîneur)

Et si on revoyait Didier Deschamps à l’OM ? Ancien joueur et entraîneur du club phocéen, celui qui est aujourd’hui le sélectionneur de l’équipe de France voit son nom être évoqué du côté de Marseille pour les mois à venir, une fois qu’il sera libre. Et voilà que certains imaginent Deschamps à l’OM, mais pas forcément dans un rôle d’entraîneur…
D'ici quelques mois, Didier Deschamps va refermer un long chapitre de sa carrière d’entraîneur. En effet, après 14 ans à la tête de l’équipe de France, le sélectionneur va quitter ses fonctions à la suite de la Coupe du monde 2026. La question est donc de savoir ce que Deschamps fera ensuite. Le principal intéressé l’a déjà annoncé : il ne se ferme aucune porte pour son avenir. Et si c’était notamment l'occasion de revoir DD à Marseille ?
« Si je suis l’OM, je le tente »
La flamme va-t-elle se raviver entre Didier Deschamps et l’OM ? Le club phocéen aurait visiblement tout intérêt à tenter sa chance avec le futur ex-sélectionneur de l'équipe de France. C’est notamment ce qu’avait expliqué le journaliste Olivier Tallaron sur le plateau du Late Football Club : « Moi si je suis l’OM, je tente Didier Deschamps. Si je suis l’OM, je le tente. Si vous voulez faire un gros coup… ».
Futur président ou directeur sportif de l’OM ?
Journaliste pour France 3, Michel Aliaga a lui aussi évoqué un retour de Didier Deschamps à l’OM lors de La Hype part en live. Mais voilà que ce n'était alors pas pour qu’il soit le futur entraîneur du club phocéen. En effet, à l’occasion d'un débat sur le prochain président de l’OM, Michel Aliaga a confié : « Je peux te dire Deschamps. On dit un nom. Il ne viendra pas. Mais Deschamps président. Je dis une bêtise ? Pourquoi pas ? Président ou directeur sportif. Il a dit qu’il ne s’interdit rien. Il peut peut-être encore revenir comme il a fait 17 ans après avoir soulevé le coupe, il est revenu comme entraîneur, boum, champion. Je pense qu’il ne le fera pas mais ce n’est pas plus fou que Cantona quelque part ».