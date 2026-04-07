Zinedine Zidane : Le contrat en or qui aurait pu le convaincre de continuer sa carrière !

Amadou Diawara

Zinedine Zidane a joué son tout dernier match avec le Real Madrid le 7 mai 2006. Après le coup de sifflet final de cette rencontre, le Ballon d'Or 98 a reçu une proposition de contrat XXL, et ce, à l'oral. Après avoir hésité, Zinedine Zidane a finalement refusé de prolonger sa carrière.

Zinedine Zidane a décidé de prendre sa retraite sportive après la Coupe du Monde 2006. Le Ballon d'Or 98 a donc joué son ultime match en carrière le 9 juillet de cette année-là. Titularisé lors de la finale du Mondial, Zinedine Zidane a été expulsé durant les prolongations, avant de voir l'équipe de France s'incliner face à l'Italie à l'issue de la séance des tirs au but. En club, l'ancien numéro 10 a disputé son dernier match deux mois plus tôt, plus précisément le 7 mai. Le Real Madrid n'ayant pu faire mieux qu'un résultat nul face à Villarreal en Liga (3-3).

Zinedine Zidane à l’OM : Harcèlement, chantage… Il était vraiment prêt à tout pour y arriver https://t.co/p9rF7bOgC2 — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

«Si tu le veux vraiment, je t'amène le papier tout de suite» Lors d'un entretien accordé à ESPN en 2020, Cicinho avait révélé que Zinedine Zidane aurait pu faire durer le plaisir et repousser sa retraite. En effet, Florentino Pérez - le président du Real Madrid - lui aurait fait une proposition verbale très alléchante dans le vestiaire juste après le nul face à Villarreal. « Zidane était très ému. Et nous aussi. C'était une légende et il s'apprêtait à arrêter sa carrière. Florentino Perez est rentré et a salué tous les joueurs un par un et ce qui s'est passé après est resté gravé dans nos mémoires. Robinho a rigolé et a dit: "Président, Zizou dit que s'il a un contrat de deux ans à 6,5M€ (le plus haut salaire du Real à l'époque), il ne prend pas sa retraite !" », avait raconté l'ancien latéral droit merengue, avant de poursuivre.