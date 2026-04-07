Zinedine Zidane à l’OM : Harcèlement, chantage… Il était vraiment prêt à tout pour y arriver

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Zinedine Zidane, le retour aux affaires serait imminent. En effet, le technicien de 53 ans devrait être le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Zizou en rêvait, ça pourrait bien se réaliser. Pour ceux qui auraient voulu le voir à l’OM, ça ne devrait donc pas être pour tout de suite. Pourtant, certains étaient prêts à tout pour faire venir Zidane.

Mourad Boudjellal président de l’OM ? Alors que certains en rêvent aujourd’hui, ça aurait déjà pu arriver il y a quelques années. En effet, au moment du projet de rachat du club phocéen par Mohamed Ayachi Ajroudi, l’ancien boss du RCT était évoqué pour venir diriger l’OM. Et voilà qu’à l’époque, Boudjellal avait évoqué un grand projet : celui de faire venir Zinedine Zidane sur le banc marseillais. « Si j'étais président de l'OM, il y a un mec, je dormirais devant chez lui jusqu'à ce qu'il en ait marre. Soit il me met des coups de pied et il me dégage. Soit à force de me voir il va dire oui parce qu'il n'en pourra plus. C'est le devoir d'un président de l'OM. Il n'a pas l'obligation de réussir, il a l'obligation d’essayer », expliquait-il.

OM : Habib Beye a «un melon démesuré» et se fait dézinguer https://t.co/mcvpoEVkd0 — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

« Si je décide de prendre un mec impossible, je vais le harceler » Mourad Boudjellal était visiblement prêt à tout pour ramener Zinedine Zidane à l’OM. Et voilà qu’il en a dernièrement remis une couche à ce propos. En effet, lors de son récent passage sur RMC lors de l’émission Rothen s’enflamme, celui qui a nié être intéressé par le poste de président de l’OM a expliqué concernant Zidane : « Si je décide de prendre un mec impossible, je vais le harceler. Je vais même lui faire du chantage. Quand j’ai une idée en tête, quand j’ai un nom en tête… J’ai fait venir Umaga, meilleur joueur du monde, en Pro D2. Si tu es président de l’OM, aujourd’hui ce n’est plus possible, tu te dis que la personne c’est Zidane ».