Franck Ribery : Cette grosse frayeur avant d’arrêter sa carrière, «on aurait pu me couper la jambe» 

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Passé par l’Olympique de Marseille et le Bayern Munich, Franck Ribery a terminé sa carrière en Italie, jusqu’à sa retraite à l’aube de ses 40 ans. L’ex-international français aurait bien aimé aller au-delà, mais un gros problème de santé l’a obligé à s’arrêter, et cela aurait pu avoir de lourdes conséquences.

Franck Ribery fête ses 43 ans en ce 7 avril. L’ancien international français ne s’est pas éloigné du football depuis la fin de sa carrière de joueur et travaille actuellement sur sa reconversion d’entraîneur. Sa passion pour le ballon rond a poussé l’ancien de l’OM a joué jusqu’à ses 39 ans et demi, sous le maillot de la Salernitana en Italie, avant de se retirer en pleine saison (2021-2022), la faute à des problèmes au genou droit qui auraient pu avoir de lourdes conséquences.

📅 16 yıl önce bugün: Old Trafford'da Ribery kesti, Robben gelişine mükemmel vurdu... 🚀🔙pic.twitter.com/aHMQDYeGyP — L'Europe (@leuropefootball) April 7, 2026

« J'avais dans la tête d'aller jusqu'à 40 ans » « J'avais dans la tête d'aller jusqu'à 40 ans, voire plus loin tellement j'aimais ça, avait-il expliqué l’année dernière, dans les colonnes de L’Équipe. Quand tu es en activité, tu n'as pas beaucoup de choses à penser. Ton programme est fait. Tout est balisé. Ton corps est une machine. Tu es habitué. Quand tu arrêtes, tu bascules. Tu dois t'organiser, ou plutôt te réorganiser. »