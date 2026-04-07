«Personne ne peut le supporter» : Un joueur sème la panique à l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Battu à Monaco dimanche (1-2), l'OM traverse une période très compliquée qui pourrait lui faire rater la qualification pour la Ligue des champions. Dans cette optique, un joueur marseillais fait particulièrement parler et commencerait même à semer la zizanie dans le vestiaire.

Dimanche soir, l'OM s'est incliné sur la pelouse de l'AS Monaco, en livrant toutefois une prestation assez largement saluée. Le tout sans Mason Greenwood, ce qui relance un débat déjà connu à l'époque avec Kylian Mbappé au PSG, à savoir la place d'une individualité aussi forte dans un collectif. Et pour Walid Acherchour c'est une question centrale dans l'OM actuel.

🚨 Walid Acherchour : « 𝗟’𝗢𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗩𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗠𝗔𝗦𝗢𝗡 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡𝗪𝗢𝗢𝗗 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. ❌🙌



Si il part, on s’en rendra compte que cette équipe sera meilleure. C’est comme le PSG avec Mbappé 🇫🇷… »



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Acherchour balance sur Greenwood « Ce match contre Monaco découle d'un avis ce soir, j'aimerais parler d'un absent : c'est Mason Greenwood. Je me suis fait le rappel hier comme sur le match contre Lens, le dernier gros match sur De Zerbi avant qu'il ne pète les plombs sur l'histoire du passeport, je pense que cette équipe-là est meilleure collectivement sans Mason Greenwood qui fait partie de ces joueurs solution et problème à la fois. Je pense que dans les prochains mois si Mason Greenwood part de l'Olympique de Marseille qu'on se rendra compte comme Kylian Mbappé que cette équipe-là sera meilleure sans Greenwood. Je ne fais bien évidemment pas de comparaison avec Mbappé qui est un bien meilleur joueur. Mais dans l'histoire de la valise de buts, du joueur qui vampirise, qui ne défend pas et n'est pas pertinent dans la structure que veut mettre en place le coach, je vois pas mal de similitudes et je l'ai encore vu hier (dimanche) », analyse-t-il dans un premier temps sur le plateau de l'After Foot sur RMC.