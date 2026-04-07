«Personne ne peut le supporter» : Un joueur sème la panique à l'OM ?

Battu à Monaco dimanche (1-2), l'OM traverse une période très compliquée qui pourrait lui faire rater la qualification pour la Ligue des champions. Dans cette optique, un joueur marseillais fait particulièrement parler et commencerait même à semer la zizanie dans le vestiaire.
Dimanche soir, l'OM s'est incliné sur la pelouse de l'AS Monaco, en livrant toutefois une prestation assez largement saluée. Le tout sans Mason Greenwood, ce qui relance un débat déjà connu à l'époque avec Kylian Mbappé au PSG, à savoir la place d'une individualité aussi forte dans un collectif. Et pour Walid Acherchour c'est une question centrale dans l'OM actuel.
Acherchour balance sur Greenwood
« Ce match contre Monaco découle d'un avis ce soir, j'aimerais parler d'un absent : c'est Mason Greenwood. Je me suis fait le rappel hier comme sur le match contre Lens, le dernier gros match sur De Zerbi avant qu'il ne pète les plombs sur l'histoire du passeport, je pense que cette équipe-là est meilleure collectivement sans Mason Greenwood qui fait partie de ces joueurs solution et problème à la fois. Je pense que dans les prochains mois si Mason Greenwood part de l'Olympique de Marseille qu'on se rendra compte comme Kylian Mbappé que cette équipe-là sera meilleure sans Greenwood. Je ne fais bien évidemment pas de comparaison avec Mbappé qui est un bien meilleur joueur. Mais dans l'histoire de la valise de buts, du joueur qui vampirise, qui ne défend pas et n'est pas pertinent dans la structure que veut mettre en place le coach, je vois pas mal de similitudes et je l'ai encore vu hier (dimanche) », analyse-t-il dans un premier temps sur le plateau de l'After Foot sur RMC.
«Personne ne peut pifer Greenwood dans cette équipe»
Mais surtout, Walid Acherchour voit un autre problème avec Mason Greenwood à savoir son rôle au sein du vestiaire de l'OM. En effet, le journaliste assure que le numéro 10 olympien ne fait pas du tout l'unanimité auprès de ses coéquipiers : « Dernière chose sur le côté fédérateur. Je pense que personne ne peut pifer Greenwood dans cette équipe. Hormis un ou deux éléments et quand ton leader d'attaque est un joueur qui est dans la désinvolture, qui est très talentueux, mais qui n'arrive pas à fédérer autour, c'est un problème dans le football actuel. Sur les prochaines années, s'il part en tout cas, je pense que ce sera au final une bonne chose. » Reste désormais à savoir si la cas Greenwood va plomber ou non la fin de saison de l'OM.