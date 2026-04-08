«Non, j’arrête», quand Zidane avait refusé un salaire magistral !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane s’apprête à reprendre du service puisqu’il devrait, sauf énorme rebondissement de dernière minute, être nommé au poste de sélectionneur de l’équipe de France l’été prochain après la Coupe du Monde. Et l’un de ses anciens coéquipiers du Real Madrid révélait il y a quelques années que Zidane aurait pu prolonger le plaisir en tant que joueur, mais avait refusé de prolonger malgré une offre de salaire très intéressante.

Retour en 2006, l’année où Zinedine Zidane avait décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur au Real Madrid ainsi qu’en équipe de France. Au terme de la saison, alors qu’il vivait ses derniers moments avec le club merengue, l’ancien meneur de jeu tricolore faisait ses adieux au vestiaire, et c’est alors que le président Florentino Pérez aurait tenté de convaincre de Zidane de rempiler pour un ultime contrat avec un gros salaire à la clé. Cicinho, l’ancien défenseur du Real Madrid, a lâché une grosse confidence à ce sujet en 2020 dans une interview pour ESPN.

«Ce n’est pas Zidane !» : Christophe Dugarry se lâche sur RMC ! https://t.co/AAAj1lPOe7 — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

Un salaire annuel à 6,5M€ pour continuer au Real Madrid ? « Zidane était très ému. Et nous aussi. C'était une légende et il s'apprêtait à arrêter sa carrière. Florentino Perez est rentré et a salué tous les joueurs un par un et ce qui s'est passé après est resté gravé dans nos mémoires. Robinho a rigolé et a dit: "Président, Zizou dit que s'il a un contrat de deux ans à 6,5M€ (le plus haut salaire du Real à l'époque), il ne prend pas sa retraite!"Tout le monde a rigolé, mais pas Florentino Perez qui lui a dit, très sérieusement: "Tu le veux vraiment ? Si tu le veux vraiment, je t'amène le papier tout de suite" », a révélé Cicinho sur cette offre de dernière minute formulée par le Real Madrid à Zinedine Zidane.