Après Achraf Hakimi au PSG, Kylian Mbappé a un nouvel ami !

Amadou Diawara

Lors de leur cohabitation au PSG, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont devenus très proches. En effet, les deux stars sont de très bons amis depuis plusieurs années. Et dans le vestiaire du Real Madrid, Kylian Mbappé s'est fait un autre pote, avec qui il fait « beaucoup de choses » dans la vie de tous les jours.

Lors de l'été 2021, Achraf Hakimi a signé au PSG. A Paris, l'international marocain a fait la connaissance de Kylian Mbappé. Devenus très proches, les deux stars étaient inséparables dans la capitale française. Et maintenant que Kylian Mbappé évolue au Real Madrid, leur amitié est restée intacte.

Kylian Mbappé dans la tourmente au Real Madrid, «ça me rappelle Benzema» https://t.co/v3rcjE5RQY — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

«Nous sommes amis en dehors» Depuis sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé a noué des liens avec un nouveau coéquipier. D'après Vinicius Jr, interrogé par Canal + ce lundi, il est devenu ami avec l'ancien numéro 7 du PSG. « Nous avons une très bonne relation, sur et en dehors du terrain. Kylian Mbappé est l'un des meilleurs attaquants du monde. Il marque énormément de buts. Mais surtout, en dehors du terrain, nous faisons beaucoup de choses ensemble. Nous sommes amis en dehors, parce que les Français et les Brésiliens passent beaucoup de temps ensemble ici. Et cela nous rend meilleurs sur le terrain », a avoué Vinicius Jr, avant de répondre à leurs détracteurs.