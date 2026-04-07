«Cela a fait ses preuves» : Le PSG frappe fort avec un coup historique ?

Alors que Gianluigi Donnarumma semblait avoir réglé le problème des gardiens de but au PSG, tout est relancé depuis quelques mois. Un spécialiste du poste décrypte d'ailleurs la situation en évoquant les qualités des portiers actuels de Luis Enrique.
Depuis la fin de l'année 2025, Matvey Safonov a pris la place de titulaire dans les buts du PSG avec une certaine réussite. Néanmoins, son style parfois peu académique, ne manque pas de faire parler et a pu même susciter quelques frayeurs auprès des supporters parisiens. Mais un entraîneur des gardiens de Ligue 1, qui a gardé l'anonymat, explique qu'il s'agit du style de l'école russe, basé sur l'efficacité plutôt que l'élégance. Et historiquement, cela a porté ses fruits.
Safonov, des qualités typiques de l'école russe
« La technique française des gardiens est basée sur la précision des gestes, avec des gammes répétées. Safonov, sur sa ligne, c'est de l'instinct et l'efficacité. C'est l'école de l'Est qui produit ça. Et qui a fait ses preuves historiquement. L'idée, c'est d'être efficace, quel que soit le moyen. Sa technique, elle est mentale. Il ne se pose pas de questions. Ce qui peut totalement correspondre à un environnement comme Paris où il faut éloigner la pression », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.
«C'est l'école de l'Est qui produit ça. Et qui a fait ses preuves historiquement»
Stéphane Cassard, l'entraîneur des gardiens de Nice, analyse luis aussi le style de Matvey Safonov : « Il a un style pas académique, c'est une technique bien à lui. Ce qui est marquant, c'est sa robustesse, sa puissance. Sur sa ligne, il va "tout" envoyer, pousser fort... Une action m'a marqué à Chelsea, c'est l'une des premières. Sur une tête. On sent qu'il y va, jamais dans l'idée de la capter mais en étant dans l'efficacité. Ce n'est pas un gardien élégant à la (Thibaut) Courtois qui veut aussi le beau, lui, il veut l'efficace ».