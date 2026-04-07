«Cela a fait ses preuves» : Le PSG frappe fort avec un coup historique ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Gianluigi Donnarumma semblait avoir réglé le problème des gardiens de but au PSG, tout est relancé depuis quelques mois. Un spécialiste du poste décrypte d'ailleurs la situation en évoquant les qualités des portiers actuels de Luis Enrique.

Depuis la fin de l'année 2025, Matvey Safonov a pris la place de titulaire dans les buts du PSG avec une certaine réussite. Néanmoins, son style parfois peu académique, ne manque pas de faire parler et a pu même susciter quelques frayeurs auprès des supporters parisiens. Mais un entraîneur des gardiens de Ligue 1, qui a gardé l'anonymat, explique qu'il s'agit du style de l'école russe, basé sur l'efficacité plutôt que l'élégance. Et historiquement, cela a porté ses fruits.

🧤 𝗦𝗧𝗘́𝗣𝗛𝗔𝗡𝗘 𝗖𝗔𝗦𝗦𝗔𝗥𝗗 🇫🇷 , 𝗟'𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜̂𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘𝗦 𝗚𝗔𝗥𝗗𝗜𝗘𝗡𝗦 𝗗𝗘 𝗡𝗜𝗖𝗘 : « 𝗖𝗘 𝗡'𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗨𝗡 𝗚𝗔𝗥𝗗𝗜𝗘𝗡 𝗤𝗨𝗜 𝗩𝗘𝗨𝗧 𝗔𝗨𝗦𝗦𝗜 𝗟𝗘 𝗕𝗘𝗔𝗨, 𝗜𝗟 (Matveï Safonov) 𝗩𝗘𝗨𝗧 𝗟'𝗘𝗙𝗙𝗜𝗖𝗔𝗖𝗘 » 🫡



« 𝗜𝗹 𝗮 𝘂𝗻 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲… pic.twitter.com/Bi1aIGRMCv — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) April 7, 2026

Safonov, des qualités typiques de l'école russe « La technique française des gardiens est basée sur la précision des gestes, avec des gammes répétées. Safonov, sur sa ligne, c'est de l'instinct et l'efficacité. C'est l'école de l'Est qui produit ça. Et qui a fait ses preuves historiquement. L'idée, c'est d'être efficace, quel que soit le moyen. Sa technique, elle est mentale. Il ne se pose pas de questions. Ce qui peut totalement correspondre à un environnement comme Paris où il faut éloigner la pression », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.