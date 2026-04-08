Ce transfert bouclé par le PSG qui avait fait halluciner Kylian Mbappé, «je ne l’avais jamais imaginé»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si le PSG a revu sa politique sportive depuis l’arrivée de Luis Enrique, plusieurs gros transferts ont impressionné avant ça les supporters parisiens, et ils n’ont pas été les seuls. Avant de filer au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé avait dévoilé l’opération qui l’avait marqué.

Depuis l’arrivée du Qatar en 2011, le Paris Saint-Germain a multiplié les grosses opérations sur le marché des transferts. Javier Pastore dès la première année, puis Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic ou encore David Beckham, avant les arrivées de Kylian Mbappé, Neymar, Gianluigi Buffon et Sergio Ramos un peu plus tard. Mais le plus gros coup reste assurément le recrutement de Lionel Messi, arrivant libre en provenance du FC Barcelone à l’été 2021.

Kylian Mbappé face à un «problème» à cause de son père ? https://t.co/F9quLhyhH0 — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« Pour moi, il n'allait jamais quitter Barcelone » Quelques mois après cette arrivée, Kylian Mbappé était encore halluciné de pouvoir côtoyer Lionel Messi au quotidien. « Je ne l'ai jamais imaginé venir ici ! Il fait partie des rares joueurs que je mettais dans une case "impossible que je joue avec lui", avait expliqué l’international français en 2021, dans un entretien accordé à L’Equipe. Pour moi, il n'allait jamais quitter Barcelone. Je savoure chaque instant à côté de lui. Il ne faut jamais oublier que ça reste un privilège. C'est quelqu'un qui aime le foot. »