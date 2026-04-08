Nouveaux maillots du PSG pour 2026/2027 : Les premières images ont fuité, et ça fait parler !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ces dernières heures, deux modèles de maillot du Paris Saint-Germain ont fuité sur les réseaux sociaux pour la saison prochaine. De quoi faire réagir les supporters, pas totalement en accord sur les designs qui auraient été retenus pour ces tuniques domiciles et extérieures.

Désormais habitué à sortir quatre voire cinq maillots chaque saison, le Paris Saint-Germain a récemment fait parler en disputant son huitième de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea avec une tunique baptisée « Night Edition ». A peine un mois plus tard, de nouvelles fuites viennent de sortir concernant deux maillots du PSG, cette fois-ci pour la prochaine saison.

🚨 INFO LA SOURCE | J’ai le plaisir de vous révéler la prochaine armure domicile du PSG 2026/2027. Version Hechter, exit le bleu Navy, place à un bleu plus clair d’époque. Il devrait être porté lors de la dernière journée de championnat. Merci à @guillaumefvr_ pour… pic.twitter.com/xM9l6YM6PH — La Source Parisienne (@lasource75006) April 7, 2026

Un maillot bleu plus clair et une large bande rouge pour le domicile D’après les révélations du site Opaleak, spécialisé dans les maillots de football, mais aussi de La Source Parisienne sur X, le Paris Saint-Germain devrait arborer à domicile un maillot bleu, possiblement plus clair que le marine actuel, reprenant le fameux design Hechter, avec une bande centrale rouge plus grande qu’à l'accoutumée et de fines bandes blanches sur les côtés. Contrairement aux années précédentes, celle-ci ne devrait pas être coupée au milieu pour laisser place au sponsor « Qatar Airways ». Comme lors de la saison 2011/2012, durant laquelle le maillot domicile avait également une large bande rouge, le logo du club et de Nike devraient être au centre. Sur les réseaux sociaux, les supporters affichent un avis mitigé. « Bande rouge trop large. Y'a plus de rouge que de bleu », regrette l’un d’eux. « Le maillot du siècle je crois bien », estime un autre.

💥 PSG x Nike 💥



🤍 New 26/27 Away Kit! pic.twitter.com/HjEQbfuL2s — Opaleak (@opaleak) April 7, 2026