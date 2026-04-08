Mercato - OM : Le transfert de Mason Greenwood déjà validé à Marseille ?

L'avenir de Mason Greenwood fait toujours largement parler ces dernières semaines. Il faut dire que l'ailier anglais possède une valeur marchande importante ce qui permettrait à l'OM de renfloue ses caisses, bien que 100% du transfert n'iront pas sur les comptes marseillais. Mais cela n'empêche pas le club phocéen d'avoir une idée bien précise sur le futur de son numéro 10.
L'été prochain, le mercato de l'OM devrait une nouvelle fois être assez animée. Et pour cause, les départs de Pablo Longoria et Medhi Benatia vont pousser le club à revoir sa stratégie et plusieurs joueurs pourraient ainsi être vendue. C'est le cas notamment de Mason Greenwood, suivi par plusieurs grands clubs européens tels que la Juventus ou l'Atlético de Madrid. Et au sein du club phocéen, on ne devrait d'ailleurs pas avoir le choix dans ce dossier.
L'OM contraint de vendre Greenwood cet été ?
En effet, La Provence se penche sur le cas Mason Greenwood et rappelle dans un premier temps que pour le moment, l'OM possède 60% des droits du joueur, les 40% restants étant à Manchester United. Un total qui sera porté à 65% en cas de qualification pour la Ligue des champions. Mais justement, le podium est loin d'être acquis pour le club phocéen, et si jamais les Marseillais ne sont pas qualifiés directement pour la C1, cela représenterait un manque à gagner estimé à 50M€ selon les estimations de La Provence. Une situation qui rendrait le transfert de Mason Greenwood obligatoire avant de compenser cette absence de revenue. Mais cela ne serait surement pas suffisant. D'autres joueurs pourraient encore être transférés.
Sans Ligue des champions, l'OM n'aurait pas le choix
Néanmoins, à l'OM on veut rester optimiste concernant une place sur le podium. Après la défaite à Monaco dimanche, Alban Juster affichait ses ambitions. « Il faut utiliser tout ce qui a été positif ce soir dans les six prochains matchs pour aller décrocher l’objectif qu’on s’est fixé en début de saison, que vous connaissez tous : le podium. Rien n’est joué. Le résultat nous est défavorable, mais il reste six matchs et on va tout faire pour obtenir notre résultat. Et je veux aussi remercier nos supporters qui se sont déplacés en nombre ce soir, malgré les difficultés pour nous rejoindre, et qui nous ont soutenus du début à la fin », assurait le président par intérim de l'OM.