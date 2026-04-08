Mercato - OM : Le transfert de Mason Greenwood déjà validé à Marseille ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Mason Greenwood fait toujours largement parler ces dernières semaines. Il faut dire que l'ailier anglais possède une valeur marchande importante ce qui permettrait à l'OM de renfloue ses caisses, bien que 100% du transfert n'iront pas sur les comptes marseillais. Mais cela n'empêche pas le club phocéen d'avoir une idée bien précise sur le futur de son numéro 10.

L'été prochain, le mercato de l'OM devrait une nouvelle fois être assez animée. Et pour cause, les départs de Pablo Longoria et Medhi Benatia vont pousser le club à revoir sa stratégie et plusieurs joueurs pourraient ainsi être vendue. C'est le cas notamment de Mason Greenwood, suivi par plusieurs grands clubs européens tels que la Juventus ou l'Atlético de Madrid. Et au sein du club phocéen, on ne devrait d'ailleurs pas avoir le choix dans ce dossier.

🚨 Two clubs are leading the race to sign Mason Greenwood this summer:



🇮🇹 Juventus

🇪🇸 Atletico Madrid



(Source: Gazzetta dello Sport) pic.twitter.com/1X8bUSCMST — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 28, 2026

L'OM contraint de vendre Greenwood cet été ? En effet, La Provence se penche sur le cas Mason Greenwood et rappelle dans un premier temps que pour le moment, l'OM possède 60% des droits du joueur, les 40% restants étant à Manchester United. Un total qui sera porté à 65% en cas de qualification pour la Ligue des champions. Mais justement, le podium est loin d'être acquis pour le club phocéen, et si jamais les Marseillais ne sont pas qualifiés directement pour la C1, cela représenterait un manque à gagner estimé à 50M€ selon les estimations de La Provence. Une situation qui rendrait le transfert de Mason Greenwood obligatoire avant de compenser cette absence de revenue. Mais cela ne serait surement pas suffisant. D'autres joueurs pourraient encore être transférés.