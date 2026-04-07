OM : Le successeur de Pablo Longoria sort du silence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré le licenciement de Pablo Longoria, l'OM ne s'en sort pas et voit désormais sa place sur le podium de la Ligue 1 être particulièrement menacée. Après la défaite contre l'AS Monaco (1-2), son successeur a donc enfin pris la parole avant un sprint final qui s'annonce palpitant.

Depuis le début du mois de février, Pablo Longoria n'est plus le président de l'OM. Le dirigeant espagnol a payé le prix fort d'un mois de janvier catastrophique pour le club phocéen. Il va prochainement relever un nouveau défi en devenant le directeur sportif de River Plate. En attendant, l'OM cherche son successeur et plusieurs noms circulent déjà à l'image de celui de Mohamed Bouhafsi. Cependant, avant la nomination d'un nouvel homme, c'est Alban Juster qui assure l'intérim au poste de président de l'OM. Et ce dernier est d'ailleurs sorti du silence après la défaite à Monaco dimanche soir (1-2).

⚽️💬 Pour Alban Juster (président intérimaire de l'OM), malgré la défaite, le match contre Monaco d'hier soir était "une des meilleures prestations depuis plusieurs mois" du club phocéen !



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Alban Juste sort du silence... « Simplement, vous le savez, ce soir on est tous très déçus, très frustrés du résultat. Mais je crois qu’on a aussi vu une prestation très correcte, très cohérente, probablement une des meilleures depuis plusieurs mois. Le plus important maintenant, c’est de capitaliser sur cette prestation et sur le travail qui est fait par Habib et son staff au quotidien depuis plusieurs semaines », a-t-il confié en zone mixte avant de poursuivre.