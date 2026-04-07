OM : Le successeur de Pablo Longoria sort du silence !

Malgré le licenciement de Pablo Longoria, l'OM ne s'en sort pas et voit désormais sa place sur le podium de la Ligue 1 être particulièrement menacée. Après la défaite contre l'AS Monaco (1-2), son successeur a donc enfin pris la parole avant un sprint final qui s'annonce palpitant.
Depuis le début du mois de février, Pablo Longoria n'est plus le président de l'OM. Le dirigeant espagnol a payé le prix fort d'un mois de janvier catastrophique pour le club phocéen. Il va prochainement relever un nouveau défi en devenant le directeur sportif de River Plate. En attendant, l'OM cherche son successeur et plusieurs noms circulent déjà à l'image de celui de Mohamed Bouhafsi. Cependant, avant la nomination d'un nouvel homme, c'est Alban Juster qui assure l'intérim au poste de président de l'OM. Et ce dernier est d'ailleurs sorti du silence après la défaite à Monaco dimanche soir (1-2).
Alban Juste sort du silence...
« Simplement, vous le savez, ce soir on est tous très déçus, très frustrés du résultat. Mais je crois qu’on a aussi vu une prestation très correcte, très cohérente, probablement une des meilleures depuis plusieurs mois. Le plus important maintenant, c’est de capitaliser sur cette prestation et sur le travail qui est fait par Habib et son staff au quotidien depuis plusieurs semaines », a-t-il confié en zone mixte avant de poursuivre.
... et annonce la couleur
« Il faut utiliser tout ce qui a été positif ce soir dans les six prochains matchs pour aller décrocher l’objectif qu’on s’est fixé en début de saison, que vous connaissez tous : le podium. Rien n’est joué. Le résultat nous est défavorable, mais il reste six matchs et on va tout faire pour obtenir notre résultat. Et je veux aussi remercier nos supporters qui se sont déplacés en nombre ce soir, malgré les difficultés pour nous rejoindre, et qui nous ont soutenus du début à la fin », ajoute Alban Juster.