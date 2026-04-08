Scandale avec le fisc : Le clan Samir Nasri réagit !

Samir Nasri trahi par ses commandes Deliveroo ? Il y a quelques jours, on apprenait que l’ancien joueur devenu consultant sur Canal+ était dans le viseur du fisc français, qui lui reprochait de vivre à Paris malgré une résidence fiscale à Dubaï. Ses avocats sont montés au créneau.
Selon les récentes révélations du journal Les Échos, Samir Nasri, officiellement résident fiscal à Dubaï, est soupçonné par le fisc français d'habiter en réalité à Paris, où il possède un bien immobilier. L’ancien joueur de l’OM et de Manchester City aurait été trahi par des commandes de repas à domicile passées sur l'application Deliveroo, plus de 200 rien que sur l'année 2022. L'administration fiscale réclamerait plus de 5 millions d'euros à Samir Nasri, qui conteste ces accusations.
« Cette dette n'existe pas »
« Cette dette n'existe pas, parce que l'administration a confondu des crédits bancaires avec des revenus non déclarés, a fait savoir auprès de l’AFP Me Jean-Noël Sanchez, l'un des avocats fiscalistes du consultant de Canal+. « Les 5,5 millions d'euros ne sont pas dus, nous sommes en train de répondre à cette proposition de rectification et la procédure n'en est même pas au stade du contentieux », a complété son confrère Me Julien Riahi.
La mère de Samir Nasri à l’origine des commandes Deliveroo ?
Les avocats de Samir Nasri assurent que leur client vit bel et bien à Dubaï, où résident sa compagne et son fils, et ne vient en France que pour participer aux soirées de Ligue des champions de Canal+. « Samir Nasri s'est retrouvé aux Émirats arabes unis parce que son plus long employeur dans le football était Manchester City, club aux fonds émiratis, et non parce qu'il voulait fuir le fisc français comme certains influenceurs, explique Me Julien Riahi. Depuis 2008, il déclare ses revenus perçus à l'étranger en tant que non-résident en France, sauf les revenus liés à son activité de consultant pour Canal+, qui ont entraîné la création d'une société imposable en France ».
Concernant les fameuses commandes Deliveroo, celles-ci proviendraient en partie de la mère de Samir Nasri, avec laquelle il partage son compte précise Me Jean-Noël Sanchez.