Scandale avec le fisc : Le clan Samir Nasri réagit !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Samir Nasri trahi par ses commandes Deliveroo ? Il y a quelques jours, on apprenait que l’ancien joueur devenu consultant sur Canal+ était dans le viseur du fisc français, qui lui reprochait de vivre à Paris malgré une résidence fiscale à Dubaï. Ses avocats sont montés au créneau.

Selon les récentes révélations du journal Les Échos, Samir Nasri, officiellement résident fiscal à Dubaï, est soupçonné par le fisc français d'habiter en réalité à Paris, où il possède un bien immobilier. L’ancien joueur de l’OM et de Manchester City aurait été trahi par des commandes de repas à domicile passées sur l'application Deliveroo, plus de 200 rien que sur l'année 2022. L'administration fiscale réclamerait plus de 5 millions d'euros à Samir Nasri, qui conteste ces accusations.

🚨 𝗦𝗔𝗠𝗜𝗥 𝗡𝗔𝗦𝗥𝗜 𝗦𝗘 𝗦𝗘𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗥𝗔𝗧𝗧𝗥𝗔𝗣𝗘𝗥 𝗣𝗔𝗥 𝗟𝗔 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗖𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖̧𝗔𝗜𝗦𝗘… à cause de ses 212 commandes Deliveroo. 🍽️😳



L’ancien international français pourrait voir le FISC lui réclamer plus de 5 M€.



La raison ? Nasri est… pic.twitter.com/fYjU9skg7O — BeFootball (@_BeFootball) April 4, 2026

« Cette dette n'existe pas » « Cette dette n'existe pas, parce que l'administration a confondu des crédits bancaires avec des revenus non déclarés, a fait savoir auprès de l’AFP Me Jean-Noël Sanchez, l'un des avocats fiscalistes du consultant de Canal+. « Les 5,5 millions d'euros ne sont pas dus, nous sommes en train de répondre à cette proposition de rectification et la procédure n'en est même pas au stade du contentieux », a complété son confrère Me Julien Riahi.