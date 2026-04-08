Patrice Evra : «Je vais te casser les jambes», la trahison qui l'a fait craquer !

Amadou Diawara

Transféré depuis l'AS Monaco en janvier 2006, Patrice Evra a évolué à Manchester United pendant sept ans et demi. Lors de son passage chez les Red Devils, l'ex-international français est devenu ami avec l'un de ses coéquipiers de l'époque. Toutefois, ce dernier l'a trahi. Ce qui l'a fait exploser.

Etincelant sous les couleurs de l'AS Monaco, Patrice Evra s'est fait remarquer par la direction de Manchester United. Déterminés à recruter l'ancien latéral gauche français, les Red Devils ont déboursé environ 8M€ pour s'attacher ses services. A Old Trafford, Patrice Evra était très proche de Carlos Tevez (42 ans). Toutefois, leur amitié en a pris un coup lorsque l'Apache a rejoint le club ennemi lors de l'été 2009 : Manchester City.

«Personne n'en parle» : C'est déjà la fin du feuilleton pour Deschamps ? https://t.co/cgmNAguMq0 — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

«Je vais te tuer» « C’était douloureux, déchirant, a reconnu Patrice Evra lors d'un entretien accordé à The Athletic ce mardi. Je n’arrivais pas à y croire. C’était après la finale de Ligue des champions 2009 entre Manchester United et le FC Barcelone, et il n’était pas titulaire. Il avait un conflit avec Sir Alex Ferguson. Tévez disait : “Ils ne m’ont rien proposé.” J’ai vu ça pendant les vacances. Boom ! Tévez signe à Manchester City. Je l’ai appelé : “Je vais te tuer, je vais te casser les jambes, Carlito” ».