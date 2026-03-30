Pierre Ménès relance le clash avec Patrice Evra : «Un abruti qui n’a pas de parole»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un entretien accordé à Téléfoot en 2013, Patrice Evra avait violemment critiqué Pierre Ménès, lui lançant le défi de réussir 8 jongles et qu’il arrêterait sa carrière s’il y parvenait. Un challenge accepté et réussi, mais l’ancien joueur de Manchester United n’avait pas respecté son engagement. Un épisode sur lequel le journaliste est revenu dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.

« S’il fait huit jongles, je prends ma retraite. » Dans un entretien accordé à Téléfoot en octobre 2013, Patrice Evra s’en était pris à quatre consultants, Luis Fernandez, Bixente Lizarazu, Rolland Courbis et Pierre Ménès, et avait lancé un défi à ce dernier. Réticent au début, l’ancien journaliste de Canal+ avait finalement accepté et réussi ce challenge, comme on pouvait le voir dans la rubrique La Grande Surface du Canal Football Club.

La fin de Téléfoot me rappelle cette interview légendaire.



Celle où Patrice Evra règle ses comptes avec Pierre Ménès, Luis Fernandez et Rolland Courbis. pic.twitter.com/mibe9QggQg — Robin’s (@NightScroll) March 14, 2026

« Ayant toujours eu le plus profond mépris pour Patrice Evra, je n’avais aucune envie de répondre à son défi » Une histoire qui date de plus de 10 ans, mais sur laquelle est revenu Pierre Ménès dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube : « Ce n’est pas une interview, c’est une salve d’insultes. Et encore, je le rappelle, le service juridique de TF1 avait coupé des passages me concernant qui étaient clairement diffamatoires, mais ce qu’ils avaient laissé en soit était déjà bien costaud. Ayant toujours eu le plus profond mépris pour Patrice Evra, je n’avais aucune envie de répondre à son défi. Je l’avais dit dans le CFC, je ne suis pas son chien. Puis à l’époque, mon fils avait une boutique de basket dans le 16e arrondissement, on est le mardi, l’émission passe le dimanche, il m’appelle et me dit ‘papa, faut que tu fasses les dix jongles car tous les gens qui rentrent dans la boutique me demandent quand tu vas les faire’. Donc, c’est un peu pour mon fils. Canal n’est pas intervenu dans cette histoire. »