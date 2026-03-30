«Ça veut dire quoi ça ?», quand Laure Boulleau s’est agacée contre un collègue en pleine émission

Pierrick Levallet

Ces dernières années, Laure Boulleau est devenue une voix importante dans le monde audiovisuel du football français. L’ancienne joueuse du PSG s’épanouit en tant que consultante du Canal Football Club sur Canal +. Mais il arrive que l’ex-latéral gauche s’agace contre certains de ses collègues dans l’émission de la chaîne cryptée.

Laure Boulleau est presque devenue incontournable dans le monde audiovisuel du football français. L’ex-joueuse du PSG est devenue consultante dans le Canal Football Club sur Canal +. L’ancienne latérale gauche s’épanouit dans ce nouveau rôle aux côtés de Samir Nasri, Bertrand Latour ou encore Hervé Mathoux. Mais il arrive parfois que Laure Boulleau s’agace en pleine émission, comme ce fut le cas le 17 mai 2023.

Laure Boulleau et Bertrand Latour : Cette décision validée (à contrecœur) sur Canal + https://t.co/J5mS12TknG — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Laure Boulleau a recadré Hervé Mathoux sur Canal + L’AC Milan et l’Inter s’affrontaient alors pour décrocher une place en finale de la Ligue des champions. « On rappelle que ce club a été créé par des Anglais et que son premier nom était Milan Football and Cricket Club. Désolé pour ce petit moment de culture, Laure » a alors lancé Hervé Mathoux, alors qu’on voyait les joueurs à l’échauffement. « Mais attends, ça veut dire quoi, ça ? » a donc rétorqué Laure Boulleau, plutôt mécontente. « Ca va débuter, on se retrouve à la mi-temps, on file à San Siro » a rebondi Hervé Mathoux, qui devait lancer le début de la rencontre.