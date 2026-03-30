« Arrête de sortir», le jour ou la mère de Kylian Mbappé a recadré un joueur du PSG !

Parfois, certains jeunes joueurs peuvent se perdre et c’est encore plus le cas au PSG. Il y a beaucoup de distractions à Paris et cela peut en déconcentrer plus d’un. Il y a quelques années, la mère de Kylian Mbappé s’était même permis de recadrer un joueur du club de la capitale, qui avait un peu trop l’habitude d’aller en soirée.
Devenir footballeur professionnel est déjà très dur, mais cela l’est encore plus à Paris. La barre est très haute pour intégrer l’équipe première du PSG et certains jeunes n’y arrivent jamais. En plus d’avoir un très bon niveau, il faut également savoir résister aux tentations de la capitale.
« C’est très dur de résister quand tu accèdes à tout ça »
Parmi les jeunes joueurs qui n’ont pas réussi à s’imposer au PSG, on retrouve notamment Kays Ruiz-Atil. Ce dernier faisait partie des éléments les plus talentueux, mais il n’était pas pleinement concentré sur le football, comme il l’avait révélé dans une interview accordée à RMC Sport en septembre 2025. « J’ai voyagé en jet privé, je me suis habillé avec des marques, les soirées… C’est très dur de résister quand tu accèdes à tout ça et que tu vois que tout le monde te dit oui. Moi, j’étais jeune, je ne voulais écouter personne. Ma mère et mon oncle me disaient toujours : ‘Fais attention à ce que tu fais’, mais je ne voulais pas écouter. Je n’en faisais qu’à ma tête. »
« La maman de Kylian m’a même prévenu par rapport aux soirées »
Pourtant, de nombreuses personnes ont tenté de prévenir l’attaquant de 23 ans qui évolue actuellement au RCF Liège. Lorsque son fils évoluait encore au PSG, la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, avait d’ailleurs averti Kays Ruiz-Atil. « Des joueurs du PSG m’ont mis en garde ? Oui, Herrera et Di Maria, justement. Kimpembe aussi. La maman de Kylian m’a même prévenue par rapport aux soirées que je faisais. Une fois, on était sur le parking des pros à la fin de l’entraînement et elle m’a dit : ‘Attention, arrête de sortir, on entend beaucoup ton prénom dans les soirées parisiennes’. Mais j’étais trop jeune et immature, je ne voulais pas comprendre. Je voulais profiter comme quelqu’un de mon âge. Je ne pensais pas qu’on me pointerait du doigt pour ça et que ça aurait autant d’impact pour la suite. » Reste à voir si l’ancien Parisien a appris de ses erreurs et surtout s’il arrivera à revenir un jour au plus haut niveau.