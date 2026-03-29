Mercato - PSG : Al-Khelaïfi l’adore, ce transfert surprise est relancé ?

Cet été, le PSG pourrait se montrer plutôt offensif sur le mercato estival. Le club de la capitale semble déjà disposer de plusieurs profils en tête. En attaque, un offensif ciblé et apprécié de longue date par le président Nasser Al-Khelaïfi pourrait de nouveau être lié au club parisien. Explications.
De quoi sera fait le prochain mercato estival du côté du PSG ? Après un été 2025 marqué seulement par les arrivées de deux joueurs importants (Chevalier, Zabarnyi), le club de la capitale pourrait enclencher les grandes manœuvres, comme le rappelait récemment le journaliste Fabrice Hawkins sur les ondes de RMC : « Je pense qu'il y aura un gros mercato du PSG l'été prochain. Des joueurs de haut niveau qui arriveront je pense. Je ne mets pas ma main à couper que Mayulu, Barcola, Dembélé prolongeront. Automatiquement, il y aura une chaise musicale avec des arrivées importantes. »
Le PSG sur Marcus Rashford ?
Mais si certaines pistes ont déjà été associées au PSG comme celles d’Ayyoub Bouaddi (LOSC), ou encore celle de Julian Alvarez (Atlético de Madrid), le club parisien pourrait relancer l’éternel dossier Marcus Rashford. Prêté par Manchester United au FC Barcelone, l’attaquant anglais plairait toujours aux dirigeants parisiens à en croire les dernières indiscrétions de Caught Offside. Selon le média, en plus du PSG, l’AC Milan s’est également positionné pour l’attaquant cet été.
Al-Khelaïfi l’apprécie depuis longtemps
Pour rappel, Marcus Rashford est régulièrement cité au PSG depuis de nombreuses années déjà. Nasser Al-Khelaïfi apprécie tout particulièrement le joueur du Barça, et avait par exemple ouvertement évoqué son envie de le recruter à Paris juste avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. « Chaque club aimerait avoir Rashford gratuitement. Nous n'allons pas parler avec lui maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Après, en janvier, j'espère que nous pourrons parler avec lui », déclarait ainsi le président parisien. Affaire à suivre…