Mercato - PSG : Al-Khelaïfi l’adore, ce transfert surprise est relancé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait se montrer plutôt offensif sur le mercato estival. Le club de la capitale semble déjà disposer de plusieurs profils en tête. En attaque, un offensif ciblé et apprécié de longue date par le président Nasser Al-Khelaïfi pourrait de nouveau être lié au club parisien. Explications.

De quoi sera fait le prochain mercato estival du côté du PSG ? Après un été 2025 marqué seulement par les arrivées de deux joueurs importants (Chevalier, Zabarnyi), le club de la capitale pourrait enclencher les grandes manœuvres, comme le rappelait récemment le journaliste Fabrice Hawkins sur les ondes de RMC : « Je pense qu'il y aura un gros mercato du PSG l'été prochain. Des joueurs de haut niveau qui arriveront je pense. Je ne mets pas ma main à couper que Mayulu, Barcola, Dembélé prolongeront. Automatiquement, il y aura une chaise musicale avec des arrivées importantes. »

🚨 𝗟𝗘 𝗣𝗦𝗚 𝗢𝗕𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗜𝗧𝗨𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗨𝗦 𝗥𝗔𝗦𝗛𝗙𝗢𝗥𝗗 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ! ❤️💙



L’AC Milan suit également de près la situation de l’Anglais au cas où il ne signe pas définitivement au Barça.



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Le PSG sur Marcus Rashford ? Mais si certaines pistes ont déjà été associées au PSG comme celles d’Ayyoub Bouaddi (LOSC), ou encore celle de Julian Alvarez (Atlético de Madrid), le club parisien pourrait relancer l’éternel dossier Marcus Rashford. Prêté par Manchester United au FC Barcelone, l’attaquant anglais plairait toujours aux dirigeants parisiens à en croire les dernières indiscrétions de Caught Offside. Selon le média, en plus du PSG, l’AC Milan s’est également positionné pour l’attaquant cet été.