Mercato - OM : Un départ à 18M€, le transfert qui fuite dans la presse italienne ?

Axel Cornic

Comme souvent, l’été s’annonce bouillant du côté de l’Olympique de Marseille, avec des nombreux mouvements déjà annoncés. Mais cette fois il faudra surtout faire attention aux départs qui pourraient se multiplier, surtout sans une qualification en Ligue des Champions acquise à la fin de la saison.

Faut-il craindre un exode ? Avec Roberto De Zerbi sur le banc, l’OM avait acquis une nouvelle aura sur le plan européen, avec des nombreux joueurs qui ont décidé de poser leurs valises dans le sud de la France pour justement évoluer sous ses ordres. Mais l’Italien n’a pas résisté à la violente crise du début février, puisqu’il n’est plus là...

Frank McCourt lance «un défi» à Habib Beye et ça peut faire «une grande différence» pour l'OM https://t.co/vbhiJVo6LH — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

Højbjerg va partir sans De Zerbi ? Sans lui, plusieurs joueurs pourraient bien décider de partir lors du mercato estival, surtout si l’OM n’arrive pas à se qualifier en Ligue des Champions. Premier et non des moindres : Pierre-Emile Højbjerg. Véritable pilier de l’équipe de De Zerbi, le Danois avait déjà été annoncé sur le départ l’été dernier ainsi que cet hiver, mais Marseille a toujours réussi à le retenir. Et c’est en grande partie grâce à l’Italien, pour lequel le joueur a d’ailleurs eu quelques mots récemment en déclarant : « C’est vrai que j’ai beaucoup aimé Roberto (De Zerbi) ».