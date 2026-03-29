Mercato - OM : Un départ à 18M€, le transfert qui fuite dans la presse italienne ?

Comme souvent, l’été s’annonce bouillant du côté de l’Olympique de Marseille, avec des nombreux mouvements déjà annoncés. Mais cette fois il faudra surtout faire attention aux départs qui pourraient se multiplier, surtout sans une qualification en Ligue des Champions acquise à la fin de la saison.
Faut-il craindre un exode ? Avec Roberto De Zerbi sur le banc, l’OM avait acquis une nouvelle aura sur le plan européen, avec des nombreux joueurs qui ont décidé de poser leurs valises dans le sud de la France pour justement évoluer sous ses ordres. Mais l’Italien n’a pas résisté à la violente crise du début février, puisqu’il n’est plus là...
Højbjerg va partir sans De Zerbi ?
Sans lui, plusieurs joueurs pourraient bien décider de partir lors du mercato estival, surtout si l’OM n’arrive pas à se qualifier en Ligue des Champions. Premier et non des moindres : Pierre-Emile Højbjerg. Véritable pilier de l’équipe de De Zerbi, le Danois avait déjà été annoncé sur le départ l’été dernier ainsi que cet hiver, mais Marseille a toujours réussi à le retenir. Et c’est en grande partie grâce à l’Italien, pour lequel le joueur a d’ailleurs eu quelques mots récemment en déclarant : « C’est vrai que j’ai beaucoup aimé Roberto (De Zerbi) ».
La Juventus prête à boucler un transfert à 18M€
Ça pourrait devenir de plus en plus difficile de garder le milieu de terrain de 30 ans, qui fait déjà parler de lui à l’étranger. Plusieurs médias en Italie ont récemment expliqué que la Juventus souhaiterait revenir à la charge pour Pierre-Emile Højbjerg, après avoir déjà tenté sa chance lors des deux dernières sessions de mercato. Une tendance confirmée par Calciomercato.it, qui explique que le joueur de l’OM serait la meilleure option comparée aux autres pistes évoquées comme Sandro Tonali et Franck Kessié surtout vu son prix, qui tournerait autour des 18M€.