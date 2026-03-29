Équipe de France : Un crack prêt à snober Zidane ? Un «choix majeur» va être fait !

Alexis Brunet

Normalement, sauf retournement de situation, Zinédine Zidane devrait bel et bien devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France après Didier Deschamps. L’ancien coach du Real Madrid va pouvoir compter sur un gros réservoir de joueurs, mais un élément très prometteur pourrait bien refuser les Bleus et opter pour une autre sélection.

La Coupe du monde 2026 sera très spéciale pour Didier Deschamps. Après 14 ans à la tête de l’équipe de France, le sélectionneur laissera sa place après la compétition. Pour le moment on ne connaît pas officiellement le nom de son successeur mais toutes les sources sont unanimes pour dire que Zinédine Zidane devrait être le prochain patron des Bleus.

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« Pour l’instant, je n’ai pas fait de choix » S’il débarque donc bien en équipe de France, Zinédine Zidane pourra compter sur un réservoir de joueurs importants, mais certains pourraient faire faux bond à l’ancien coach du Real Madrid. C’est notamment le cas d’Ayyoub Bouaddi, qui est sélectionné avec les Espoirs français, mais qui n’a pas encore tranché pour les A, lui qui peut aussi évoluer pour le Maroc. « Pour l’instant, je n’ai pas fait de choix. Après, c’est sûr que la sélection, c’est un choix majeur dans une carrière. Je me laisse un peu le temps. Je n’ai pas envie de précipiter les choses », a déclaré le Lillois en conférence de presse, rapporté par Foot Mercato.