«Je commence à trembler…» : Zinedine Zidane l’a déstabilisé avec une remarque !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Plus d’un ont dû perdre leurs moyens au moment de rencontrer Zinedine Zidane, ce par quoi est passé un joueur français qui a évolué en Espagne. Au terme d'un match entre leurs deux équipes, une remarque de l’ancien milieu de terrain du Real Madrid a suffi pour que le principal intéressé se mette à « trembler ».

Après s’être révélé sous les couleurs de Metz, Ludovic Butelle prenait la direction de Valence à l’été 2004. Le gardien âgé de 42 ans, qui évolue désormais en National 3 à l’OCPAM, a donc eu l’opportunité de rencontrer Zinedine Zidane quand ce dernier jouait encore au Real Madrid. Un moment qu’il a raconté auprès de Footballdayy.

« 𝗝𝗘 𝗟𝗨𝗜 𝗗𝗢𝗡𝗡𝗘 𝗠𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗜𝗟𝗟𝗢𝗧 𝗘𝗧 𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘 𝗠𝗘 𝗗𝗜𝗧 : « 𝗧𝗨 𝗡’𝗔𝗦 𝗥𝗜𝗘𝗡 𝗢𝗨𝗕𝗟𝗜𝗘 ? » 𝗘𝗧 𝗟𝗔 𝗝𝗘 𝗗𝗘𝗩𝗜𝗘𝗡𝗦 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗥𝗢𝗨𝗚𝗘, 𝗝𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗔 𝗧𝗥𝗘𝗠𝗕𝗟𝗘𝗥 𝗘𝗡 𝗠𝗢𝗜… 😨 »



Ludovic Butelle revient sur… pic.twitter.com/XGEwIH25ui — Footballdayy (@Footballdayy10) March 26, 2026

« Il a pris le temps de parler avec moi, de demander comment j’allais » « On joue contre Madrid. J’étais sur le banc, le grand grand grand Real Madrid. Ronaldo, je crois qu’il met un doublé, on perd 3-0, enfin, on prend le feu. Et à la fin du match, je vais le voir, je lui dis : “Est-ce que je peux avoir votre maillot ?" Il me dit pas de soucis, viens dans le vestiaire. À Mestalla, quand tu descends dans les vestiaires, tu as deux autres grands escaliers pour le vestiaire visiteur et pour l’équipe qui reçoit. Donc je monte dans le vestiaire, les joueurs arrivent et ils se mettent tous assis. Je suis en face de Zidane, Beckham, Ronaldo, Figo, Casillas, à me dire : “Putain, qu’est-ce que je fous devant eux ?” On commence à se parler, il me dit : “Ça va l’Espagne, ça se passe bien ? T’arrives à t’adapter ? Ta blessure ça va mieux ?” Je me demande comment il sait que j’étais blessé et tout ça. Je me dis Zidane, qu’est-ce qu’il en a à faire ? Et au final, il savait que j’étais blessé, il a pris le temps de parler avec moi, de demander comment j’allais, si tout allait bien », a confié Ludovic Butelle.