Zinedine Zidane de retour en France : Emmanuel Marcon a validé le projet !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement pressenti pour reprendre les rênes de l'équipe de France à la place de Didier Deschamps l'été prochain, Zinedine Zidane va donc reprendre du service au sein du football français. Un concept qui avait d'ailleurs été validé par Emmanuel Macron, le Président de la République, qui évoquait en 2022 l'idée d'une arrivée de Zidane en Ligue 1.

Zinedine Zidane au poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, ça se précise ! Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, l'ancien numéro 10 emblématique des Bleus va donc reprendre du service. Ces dernières années, Zidane a fait l'objet de nombreuses spéculations, que ce soit avec le PSG ou l'OM. Et Emmanuel Macron, le Président de la République, avait lui-même validé le projet d'un retour de l'ancienne idole dans le football français, et ce dès l'été 2022.

Le (gros) mensonge avec Zinédine Zidane : Le jour où cette légende a craqué ! https://t.co/hnGqfDJG1S — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

« Ce serait formidable » Interrogé en juin 2022 sur RMC, Emmanuel Macron rebondissait aux nombreuses spéculations qui envoyaient à cette époque Zinedine Zidane sur le banc du PSG : « Je n'ai pas parlé à Zinédine Zidane, mais j'ai une immense admiration pour lui, le joueur, l'entraîneur. On a très envie d'avoir dans le championnat français un sportif et un coach de ce talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Donc je souhaite, pour le rayonnement de la France, qu'il revienne, qu'il vienne entraîner un grand club français. Ce serait formidable », confiait le Président.