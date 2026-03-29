Didier Deschamps : Il a déjà écarté une piste pour l’après-équipe de France !

Alexis Brunet

Dans quelques mois, Didier Deschamps dira officiellement adieu à l’équipe de France. Le sélectionneur a déjà annoncé il y a plusieurs mois qu’il laisserait sa place après la Coupe du monde 2026 et se pose donc la question de savoir ce qu’il va faire après. DD n’a pour le moment rien annoncé, mais il sait très bien ce qu’il ne fera pas.

La Coupe du monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada arrive à grands pas. Encore une fois, l’équipe de France fera partie des favoris et les partenaires de Kylian Mbappé auront à cœur de briller pour la dernière compétition de Didier Deschamps. Le sélectionneur a déjà annoncé son départ il y a plusieurs mois, mais il n’a pas encore dit ce qu’il fera après.

Didier Deschamps : Le beau cadeau que l’équipe de France veut lui faire avant Zidane https://t.co/HvlzL1Lc3z — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« On me demanderait à nouveau, je refuserais » Didier Deschamps, même lui, ne sait peut-être pas encore ce qu’il fera après la Coupe du monde 2026, mais en tout cas il sait ce qu’il ne fera pas ou plus. Dans une interview accordée à L’Équipe en 2017, le sélectionneur avait confié qu’il ne pourrait plus être consultant, lui qui l’avait été par le passé pour Canal+ et RMC. « Je ne l'ai pas fait innocemment. Ça m'a permis d'observer le fonctionnement. À la radio et à la télé, on monte des débats. Certains défendent une position qui n'est pas la leur parce que si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de débat. J'ai halluciné face à la gestion des crises, l'excitation que pouvait provoquer un entraîneur en difficulté. Chacun donne son avis. Ça bouillonne. On me demanderait à nouveau, je refuserais. L'évolution ne me plaît pas. On est dans la surenchère et dans une dérive dangereuse. Il y a beaucoup trop d’agressivité. »