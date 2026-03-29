Didier Deschamps agacé sur TF1, «je n’ai jamais eu ça depuis que je suis né…»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Actuellement aux États-Unis, où elle a affronté le Brésil (2-1) jeudi et sera opposée à la Colombie ce dimanche soir, l’équipe de France a un petit avant-goût de ce qui l’attendra cet été pendant la Coupe du monde. Et certaines spécificités de ce pays ont le dont d’agacer Didier Deschamps, comme il l’a exprimé au micro de TF1.

À trois mois du début de la Coupe du monde, l’équipe de France est en repérage aux États-Unis, un des trois pays hôtes, lors de cette trêve internationale. Après avoir affronté le Brésil (2-1) jeudi à Boston, les Bleus seront opposés à la Colombie ce dimanche à Washington et ont déjà eu l’opportunité de faire l’expérience des pauses fraîcheurs, dont Didier Deschamps n’est pas un grand fan.

« Trois minutes, ça casse tout » « C'est bien pour vous diffuseur d'avoir la page de pub, mais ça change le football d'avoir ces trois minutes... Peu importe l'équipe, si elle est dans un temps fort, trois minutes, ça casse tout », râlait le sélectionneur de l’équipe de France après la victoire face au Brésil. Autre spécificité qui contrarie Didier Deschamps : la longueur des déplacements.

« Cela nous permet de faire une répétition. »



Didier Deschamps revient sur les enjeux de la tournée américaine à quelques semaines du Mondial 🇫🇷⚽ pic.twitter.com/cLm3R4TqKl — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 29, 2026