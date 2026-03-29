Didier Deschamps agacé sur TF1, «je n’ai jamais eu ça depuis que je suis né…»

Actuellement aux États-Unis, où elle a affronté le Brésil (2-1) jeudi et sera opposée à la Colombie ce dimanche soir, l’équipe de France a un petit avant-goût de ce qui l’attendra cet été pendant la Coupe du monde. Et certaines spécificités de ce pays ont le dont d’agacer Didier Deschamps, comme il l’a exprimé au micro de TF1.
À trois mois du début de la Coupe du monde, l’équipe de France est en repérage aux États-Unis, un des trois pays hôtes, lors de cette trêve internationale. Après avoir affronté le Brésil (2-1) jeudi à Boston, les Bleus seront opposés à la Colombie ce dimanche à Washington et ont déjà eu l’opportunité de faire l’expérience des pauses fraîcheurs, dont Didier Deschamps n’est pas un grand fan.
« Trois minutes, ça casse tout »
« C'est bien pour vous diffuseur d'avoir la page de pub, mais ça change le football d'avoir ces trois minutes... Peu importe l'équipe, si elle est dans un temps fort, trois minutes, ça casse tout », râlait le sélectionneur de l’équipe de France après la victoire face au Brésil. Autre spécificité qui contrarie Didier Deschamps : la longueur des déplacements.
« Il y a des spécificités qui amènent des complications »
« Il y a des spécificités qui amènent des complications. Ce ne sont pas tellement les distances, ce sont les trajets. On perd énormément de temps. Je ne vous parle pas de notre retour après le match où on a eu un contrôle… Je n’ai jamais eu ça depuis que je suis né », a confié Didier Deschamps au micro de Téléfoot. « On fait en sorte de s’adapter mais oui c’est différent. C’est plus compliqué. Le fait d’avoir été à Boston, où on sera, ça nous permet de faire une répétition. Mais j’étais là aussi pour la demi-finale et finale de la Coupe du monde des clubs, pour parler avec les joueurs qui étaient à cette compétition, ils ont eu pas mal de complications aussi. Il faudra s’adapter pour éviter de perdre de l’énergie et de la fatigue à droite et à gauche. »