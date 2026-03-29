Equipe de France : «J’étais déçu», la décision de Deschamps qui lui est restée en travers de la gorge 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D’ici quelques semaines, Didier Deschamps livrera sa liste des joueurs convoqués pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Mais il y aura des heureux, mais également des déçus. Alors qu’il n’y aura pas de la place pour tout le monde, certains devront rester à quai. Une situation loin d’être simple à vivre et voilà que ces choix de Deschamps peuvent décevoir sur le coup.

Qui seront les heureux élus qui feront partie de la liste de Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France ? Tandis que certaines places semblent d’ores et déjà réservées, il reste encore des possibilités de surprise. Il n’empêche qu’au moment de l’annonce du sélectionneur des Bleus, il y aura des déçus. Deschamps devra en laisser sur le bord de la route, ce qui n’est jamais facile à accepter…

Equipe de France : «C’est compliqué» pour un joueur de l’OM, le point de rupture avec Deschamps révélé ? https://t.co/CONG0AW233 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« C’est Adil Rami qui a été appelé alors qui n’était même pas dans la liste élargie » Samuel Umtiti sait notamment ce que ça fait. En effet, si le champion du monde 2018 avait participé à l’Euro 2016, il ne devait initialement pas y être. D’ailleurs, une décision de Didier Deschamps n’avait pas manqué de décevoir celui qui est aujourd’hui à la retraite. En effet, dans des propos accordés à La Tribune Dimanche, Umtiti a expliqué : « En 2016, pour l’Euro en France, je n’étais pas spécialement attendu dans la liste. Je ne comptais alors aucune sélection. Il y avait une liste élargie avec huit réservistes. Je faisais partie de ces joueurs susceptibles d’être appelés. On s’entrainait avec tout le groupe, on savait qu’on devait être encore plus performant que les autres pour montrer que l’on pouvait intégrer la liste en cas de pépin. Figurer parmi les réservistes était déjà un atout pour moi car je commençais à côtoyer cette équipe de France. Je vivais ces moments avec impatience et émotion. C’est alors que Raphaël Varane se blesse. Mais c’est Adil Rami qui a été appelé alors qui n’était même pas dans la liste élargie. Sur le moment, j’étais déçu. Il y avait une hiérarchie à respecter, mais ne pas puiser dans les réservistes… ».