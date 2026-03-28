Equipe de France : Deschamps obligé de changer ses plans… à cause du PSG !

Alexis Brunet

Actuellement, l’équipe de France se trouve aux États-Unis pour disputer deux matchs amicaux face au Brésil (victoire 2-1) et contre la Colombie (dimanche 29 mars). Didier Deschamps peut ainsi voir ses joueurs une dernière fois à l’œuvre avant de devoir communiquer sa liste pour la Coupe du monde. À cause du PSG, le sélectionneur va devoir revoir ses plans.

Jeudi soir, l’équipe de France disputait le premier de ses deux matchs amicaux du mois de mars. Les coéquipiers d’Ousmane Dembélé rencontraient le Brésil non loin de Boston et ils se sont imposés 2-1 grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et de Hugo Ekitike. Les Bleus auront encore une rencontre à disputer dimanche soir face à la Colombie.

« J’ai plusieurs possibilités... »



Didier Deschamps évoque son avenir après la Coupe du monde. 🇫🇷 @SaberDesfa pic.twitter.com/Qqy8secBTj — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 22, 2026

Deschamps doit modifier ses plans à cause du PSG Après ce match amical face à la Colombie, Didier Deschamps ne reverra plus ses joueurs avant l’annonce de sa liste pour la Coupe du monde 2026. Alors que la liste devait être annoncée le 13 mai, DD a dévoilé un changement en conférence de presse ce samedi. « La liste sera décalée au 14 au soir à cause du match du PSG. » La rencontre opposant Paris à Lens a été déplacée au 13 mai alors qu’elle devait initialement se tenir le 13 avril entre les deux matchs de Ligue des champions contre Liverpool.