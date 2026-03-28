Griemzann : Didier Deschamps a trouvé son remplaçant, il est impressionné !

En 2024, Antoine Griezmann, véritable légende de l’équipe de France, décidait de prendre sa retraite internationale. Pendant de longs mois, les Bleus ont manqué d’un véritable créateur de jeu. Mais désormais, Didier Deschamps semble avoir trouvé le profil parfait, ce qui impressionne plusieurs entraîneurs qui se sont confiés à ce sujet dans la presse. Explications.
Véritable héros de l’équipe de France, Antoine Griezmann aura passé dix ans sous la tunique des Bleus (2014-2024). Chouchou de Didier Deschamps et véritablement régulier à chaque compétition internationale, le joueur de l’Atlético de Madrid a laissé un grand vide après son départ. De par son profil de créateur de jeu et de maestro, Griezmann a mis du temps avant d’être véritablement remplacé en équipe de France.
« Vous perdez Griezmann et vous récupérez Olise »
Cependant, depuis plusieurs mois, les Bleus semblent avoir trouvé ce type de joueur avec Michael Olise. La superstar du Bayern Munich rayonne depuis ses débuts internationaux, et ne manque pas d’impressionner. Auprès de l’Equipe, l’entraîneur de l’ASSE Philippe Montanier, a révélé qu’Adi Hütter, ancien coach de Monaco, est épaté par le vivier français. « On a tellement de ressources, tellement de grands joueurs. J’en parlais avec Adi Hütter, l’ancien entraîneur de Monaco, qui me disait récemment : "En France, il vous arrive des joueurs par dizaines tous les ans. Vous perdez (Antoine) Griezmann et vous récupérez (Michael) Olise" », a confié ce dernier, avant de poursuivre.
« Je nous ai trouvés dominateurs dans toutes les lignes »
« Il y a eu une grosse intensité en première période, malgré le voyage transatlantique des deux équipes, car pas mal de joueurs brésiliens jouent en Europe. En deuxième période, c’était plus calme, mais avant la mi-temps, on a vu une belle équipe de France. On a été 22 fois dans leur surface de réparation, on a eu 66 % de possession, on a rarement été mis en danger. Je nous ai trouvés dominateurs dans toutes les lignes », a ainsi confié le coach stéphanois analysant la victoire française face au Brésil jeudi soir.