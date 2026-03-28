Griemzann : Didier Deschamps a trouvé son remplaçant, il est impressionné !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2024, Antoine Griezmann, véritable légende de l’équipe de France, décidait de prendre sa retraite internationale. Pendant de longs mois, les Bleus ont manqué d’un véritable créateur de jeu. Mais désormais, Didier Deschamps semble avoir trouvé le profil parfait, ce qui impressionne plusieurs entraîneurs qui se sont confiés à ce sujet dans la presse. Explications.

Véritable héros de l’équipe de France, Antoine Griezmann aura passé dix ans sous la tunique des Bleus (2014-2024). Chouchou de Didier Deschamps et véritablement régulier à chaque compétition internationale, le joueur de l’Atlético de Madrid a laissé un grand vide après son départ. De par son profil de créateur de jeu et de maestro, Griezmann a mis du temps avant d’être véritablement remplacé en équipe de France.

🚨 𝗠𝗜𝗖𝗛𝗔𝗘𝗟 𝗢𝗟𝗜𝗦𝗘 🇫🇷 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗦𝗜𝗙 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔𝗨 𝗕𝗥𝗘́𝗦𝗜𝗟 ! 🤩



Ses stats cette saison (club + sélection) :



🏟️ 45 matches TCC

⚽️ 𝟭𝟴 𝗕𝗨𝗧𝗦

🎯 𝟮𝟰 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘𝗦 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗦𝗜𝗩𝗘𝗦 pic.twitter.com/bYr9kcNLI0 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 26, 2026

« Vous perdez Griezmann et vous récupérez Olise » Cependant, depuis plusieurs mois, les Bleus semblent avoir trouvé ce type de joueur avec Michael Olise. La superstar du Bayern Munich rayonne depuis ses débuts internationaux, et ne manque pas d’impressionner. Auprès de l’Equipe, l’entraîneur de l’ASSE Philippe Montanier, a révélé qu’Adi Hütter, ancien coach de Monaco, est épaté par le vivier français. « On a tellement de ressources, tellement de grands joueurs. J’en parlais avec Adi Hütter, l’ancien entraîneur de Monaco, qui me disait récemment : "En France, il vous arrive des joueurs par dizaines tous les ans. Vous perdez (Antoine) Griezmann et vous récupérez (Michael) Olise" », a confié ce dernier, avant de poursuivre.