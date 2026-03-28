«Deschamps n’en à rien faire» : Du changement évoqué en équipe de France, il calme tout le monde sur RMC !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, l'Equipe de France n'a pas souvent démontré un jeu très spectaculaire et beaucoup d'observateurs et supporters n'ont pas hésité à témoigner leur déception. Jeudi soir lors de la victoire de la France face au Brésil en match amical, Didier Deschamps a mis le secteur offensif plus en lumière pour illustrer peut-être une volonté de changer. Mais tout n'est pas qu'une question de goût...

A l'approche de la Coupe du monde 2026, les Bleus ont effectué une petite répétition face au Brésil jeudi et défieront la Colombie dimanche. Didier Deschamps est peut-être en train de changer sa manière de manier son effectif en proposant un jeu offensif un peu plus animé, pour le plus grand plaisir des observateurs. Mais tous ne croient pas à un changement définitif.

PSG - Un test signé Didier Deschamps : Un Parisien mis à l’épreuve pour la Coupe du monde ? https://t.co/2DgeHypQo5 — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Changement de plan pour Didier Deschamps ? Souvent décrié ces dernières années pour le manque d'animation sur le terrain de son équipe, Didier Deschamps a opté pour un choix osé en alignant Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé face au Brésil, un choix surprenant car il n'est pas forcément coutumier du fait. Mais c'est avant tout dans l'intérêt de l'équipe. « Deschamps est un homme de concision, si ça fonctionne, il n’est pas complètement débile, il va forcément continuer bien qu’il s’adapte à l’adversaire. Mais moi ce qui m’étonne, c’est qu’on explique que pour sa dernière, il veut que ce soit funkie, que ce soit du "Joga Bonito", il n’en a rien à faire Didier Deschamps ! Lui veut partir en disant qu’on a gagné, qu’on est les meilleurs, et je pense qu’il préfère largement se dire ‘je suis champion du monde’, que se dire ‘oui j’ai bien joué et je perds en huitièmes’. À un moment, il s’adaptera, mais c’est quand même un homme de conviction qui reviendra à ses basiques quand ce sera compliqué » réagit Frédéric Weis dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.