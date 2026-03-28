Équipe de France : La mauvaise surprise de Deschamps avec un joueur de l’OM, «j’y croyais vraiment»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il ait été un titulaire à l’OM pendant plusieurs années, un joueur n’a jamais été convoqué par Didier Deschamps en équipe de France. Souvent présélectionné, le principal intéressé a cru à un moment que son heure était venue, mais le sélectionneur des Bleus a finalement préféré appeler un de ses coéquipiers.

Arrivé en 2019 en provenance du FC Nantes, Valentin Rongier a quitté l'OM l’été dernier pour rejoindre le Stade Rennais, comme son coéquipier Quentin Merlin. Alors qu’il ne partait pas toujours comme un titulaire, le milieu de terrain âgé de 31 ans a toujours réussi à s’imposer à Marseille, peu importe l’entraîneur en place. Pourtant, malgré sa régularité et le fait qu’il évoluait dans un des clubs français les plus importants, il n’a jamais été appelé en équipe de France.

Mercato - OM : Roberto De Zerbi recalé à cause de... Mason Greenwood ! https://t.co/y4uS4Xa4Bu — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

« Je me suis souvent posé la question » Dans un entretien accordé à Ouest-France, Valentin Rongier a expliqué pourquoi, selon lui, Didier Deschamps ne l’a pas convoqué. Le joueur du Stade Rennais a évoqué la forte concurrence à son poste, même s’il y a une saison où il a bien cru qu’il pourrait atteindre l’équipe de France, en 2022-2023, quand Igor Tudor était l’entraîneur de l’OM. Mais le sélectionneur de l'équipe de France lui a préféré celui qui était alors son coéquipier à Marseille, Jordan Veretout.