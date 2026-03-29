Kylian Mbappé avec Ousmane Dembélé : L'association dangereuse pour l'équipe de France ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un débat qui semble assez fou, et pourtant, l'association très alléchante sur le papier entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé peine à se montrer convaincante sur le terrain. De là à penser que l'un des deux finira sur le banc à la Coupe du monde ?

C'est un problème que toutes les équipes aimeraient avoir : est-ce que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé peuvent jouer ensemble ? S'ils l'ont fait pendant une saison au PSG, l'ancien Rennais a pris une nouvelle dimension depuis le départ du Bondynois puisqu'il est devenu Ballon d'Or. Par conséquent, difficile pour le numéro 10 du PSG d'évoluer dans l'ombre du capitaine des Bleus. Mais contre le Brésil, hormis sa passe décisive, Ousmane Dembélé a déçu, ce qui relance les débats sur leur association en vue de la Coupe du monde.

🚨🚨 MBAPPÉ ET DEMBÉLÉ DÉMARRENT TOUS LES DEUX EN POINTE CE SOIR FACE AU BRÉSIL 🇧🇷 !!!!! 🇫🇷



📸 @equipedefrance https://t.co/UO7I8MccN9 pic.twitter.com/yraeBFpK4l — Actu Foot (@ActuFoot_) March 26, 2026

Mbappé-Dembélé, l'association qui peine à convaincre Sur RMC, Emmanuel Petit a d'ailleurs donné son avis sur la question : « Après ça pourrait poser un problème égocentrique au sein de l’équipe de France, parce que le pouvoir ne se partage pas. J’espère qu’il n’y aura pas de souci à ce niveau-là. J’ai déjà vu des amitiés qui pouvaient se brouiller… Regarde ce qui s’est passé avec Griezmann, avec le capitanat, avec Kylian Mbappé. Ils ont vécu des choses importantes tous les deux quand même. Et il y avait un partage de pouvoir en équipe de France ». Une situation également commentée par Samir Nasri, qui prend lui une position radicale. « Le monsieur plus de l’équipe de France, c’est Kylian Mbappé. Dans les grandes compétitions, celui qui fait toujours la différence, c’est Kylian Mbappé. On ne peut pas retirer les clés à Mbappé pour les donner à Ousmane Dembélé. C’est à Ousmane Dembélé d’avoir ce match référence contre une grande équipe dans une grande compétition, qui va lui permettre de s’installer là où il le souhaite », confiait-il au micro de Canal+.