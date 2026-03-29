Kylian Mbappé avec Ousmane Dembélé : L'association dangereuse pour l'équipe de France ?

C'est un débat qui semble assez fou, et pourtant, l'association très alléchante sur le papier entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé peine à se montrer convaincante sur le terrain. De là à penser que l'un des deux finira sur le banc à la Coupe du monde ?
C'est un problème que toutes les équipes aimeraient avoir : est-ce que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé peuvent jouer ensemble ? S'ils l'ont fait pendant une saison au PSG, l'ancien Rennais a pris une nouvelle dimension depuis le départ du Bondynois puisqu'il est devenu Ballon d'Or. Par conséquent, difficile pour le numéro 10 du PSG d'évoluer dans l'ombre du capitaine des Bleus. Mais contre le Brésil, hormis sa passe décisive, Ousmane Dembélé a déçu, ce qui relance les débats sur leur association en vue de la Coupe du monde.
Mbappé-Dembélé, l'association qui peine à convaincre
Sur RMC, Emmanuel Petit a d'ailleurs donné son avis sur la question : « Après ça pourrait poser un problème égocentrique au sein de l’équipe de France, parce que le pouvoir ne se partage pas. J’espère qu’il n’y aura pas de souci à ce niveau-là. J’ai déjà vu des amitiés qui pouvaient se brouiller… Regarde ce qui s’est passé avec Griezmann, avec le capitanat, avec Kylian Mbappé. Ils ont vécu des choses importantes tous les deux quand même. Et il y avait un partage de pouvoir en équipe de France ». Une situation également commentée par Samir Nasri, qui prend lui une position radicale. « Le monsieur plus de l’équipe de France, c’est Kylian Mbappé. Dans les grandes compétitions, celui qui fait toujours la différence, c’est Kylian Mbappé. On ne peut pas retirer les clés à Mbappé pour les donner à Ousmane Dembélé. C’est à Ousmane Dembélé d’avoir ce match référence contre une grande équipe dans une grande compétition, qui va lui permettre de s’installer là où il le souhaite », confiait-il au micro de Canal+.
«Le monsieur plus de l’équipe de France, c’est Kylian Mbappé»
De son côté, Jean-Pierre Papin a lui estimé qu'Ousmane Dembélé devait se faire entendre. « Sur le match de jeudi, on peut l’expliquer (sa prestation moyenne, ndlr) par pas mal de choses, le placement, la fatigue… Si j’étais Ballon d’Or avec Mbappé aujourd’hui, je voudrais juste lui faire comprendre que le Ballon d’Or, c’est moi. Si c’est une position naturelle dans laquelle Dembélé a joué ? Non, absolument pas naturelle justement. Je l’ai trouvé un peu emprunté sur ce match. Est-ce que c’était le fait qu’ils doivent reculer et qu’ils doivent plus faire attention ? Quand tu vois la qualité du joueur sur la passe qu’il fait à Mbappé, il n’y en a pas cinquante qui sont capables de faire ce genre de passe. Le talent il l’a à 200 %. Simplement, jeudi, je pense que ce n’était pas une priorité pour lui et que la vraie priorité reste le quart de finale contre Liverpool », a confié le Ballon d'Or 1991 au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.
Selon vous, Mbappé et Dembélé peuvent-ils jouer ensemble en équipe de France ?