Didier Deschamps interpellé : Un joueur inattendu veut faire la Coupe du monde !

Au mois de mai prochain, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs qui se rendront aux Etats-Unis cet été afin de disputer la Coupe du monde. Les places seront chères et nombreux sont ceux qui espèrent y participer, notamment un joueur qui vient à peine d’honorer sa première sélection.
Appelé au dernier moment afin de remplacer William Saliba, blessé, Maxence Lacroix rêve de retourner aux États-Unis. Jeudi, le défenseur de Crystal Palace a eu le bonheur de connaître sa toute première sélection avec l’équipe de France face au Brésil (2-1) à Boston. « Un rêve éveillé », comme l’a confié Maxence Lacroix dans un entretien accordé à RMC Sport. « Tout joueur de football, quand il est jeune, rêve de jouer ce type de match. J'ai pris beaucoup de plaisir. En bonus, on a la victoire donc c'est magnifique. J'étais content. J'ai partagé ça aussi avec ma famille qui était présente au stade, donc que du bon. »
« La Coupe du monde, aux États-Unis, bien sûr que c'est un rêve »
Mais il en veut plus désormais. « La Coupe du monde, aux États-Unis, bien sûr que c'est un rêve. J'ai joué mon premier match jeudi, devant ce public américain et dans ce type de stade. C'est vraiment une belle atmosphère. Ce sont vraiment des compétitions que l'on veut jouer. Je pense même que la Coupe du monde peut être dans le sport la compétition la plus regardée et la plus suivie. J'ai envie de faire partie de ce genre de compétition », a déclaré Maxence Lacroix.
« Je suis là pour jouer et je veux montrer que j'ai le niveau »
En attendant, le joueur passé par Sochaux et Wolfsburg pourrait de nouveau avoir l’opportunité de se montrer dimanche, lors du match amical entre l’équipe de France et la Colombie à Washington : « Je m'adapte, je pense que le coach fera des choix. En tout cas, je suis prêt. Je suis là pour jouer et je veux montrer que j'ai le niveau. Prouver aussi que j'ai quelque chose à donner à ce magnifique groupe. On verra ce qu'il se passera contre la Colombie. »