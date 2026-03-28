Didier Deschamps interpellé : Un joueur inattendu veut faire la Coupe du monde !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au mois de mai prochain, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs qui se rendront aux Etats-Unis cet été afin de disputer la Coupe du monde. Les places seront chères et nombreux sont ceux qui espèrent y participer, notamment un joueur qui vient à peine d’honorer sa première sélection.

Appelé au dernier moment afin de remplacer William Saliba, blessé, Maxence Lacroix rêve de retourner aux États-Unis. Jeudi, le défenseur de Crystal Palace a eu le bonheur de connaître sa toute première sélection avec l’équipe de France face au Brésil (2-1) à Boston. « Un rêve éveillé », comme l’a confié Maxence Lacroix dans un entretien accordé à RMC Sport. « Tout joueur de football, quand il est jeune, rêve de jouer ce type de match. J'ai pris beaucoup de plaisir. En bonus, on a la victoire donc c'est magnifique. J'étais content. J'ai partagé ça aussi avec ma famille qui était présente au stade, donc que du bon. »

🚨 𝗠𝗔𝗫𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗟𝗔𝗖𝗥𝗢𝗜𝗫 🇫🇷 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗗𝗥𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘 𝗗’𝗨𝗣𝗔𝗠𝗘𝗖𝗔𝗡𝗢 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗘 ! 🇨🇴💫



Le défenseur du Bayern Munich va être libéré suite à son carton rouge.



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« La Coupe du monde, aux États-Unis, bien sûr que c'est un rêve » Mais il en veut plus désormais. « La Coupe du monde, aux États-Unis, bien sûr que c'est un rêve. J'ai joué mon premier match jeudi, devant ce public américain et dans ce type de stade. C'est vraiment une belle atmosphère. Ce sont vraiment des compétitions que l'on veut jouer. Je pense même que la Coupe du monde peut être dans le sport la compétition la plus regardée et la plus suivie. J'ai envie de faire partie de ce genre de compétition », a déclaré Maxence Lacroix.