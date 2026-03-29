Equipe de France : «C’est compliqué» pour un joueur de l’OM, le point de rupture avec Deschamps révélé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour cette trêve internationale, la liste de Didier Deschamps était très attendue étant donné que c’était la dernière avant la Coupe du monde. De quoi donner des indices sur ceux qui y seront avec la Coupe du monde et ceux qui n’y seront pas ? Il y a bien évidemment des absents dont notamment un joueur de l’OM pour qui l’histoire s’est compliquée avec Deschamps. Explications.

Sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps dispose d’un gros réservoir de talent, et ce à tous les postes. Composer une liste n’est donc pas simple et il y a donc des choix à faire. Forcément, il y a des heureux et des déçus. Parmi les absences remarquées de la dernière liste de Deschamps, on peut notamment retrouver un certain Benjamin Pavard. Alors que le joueur de l’OM a longtemps été l’un des chouchous du sélectionneur, ce n’est aujourd’hui plus vraiment le cas.

«L'avion est prêt, tu pars» : L’OM avait bouclé son transfert, mais cela ne s'est pas terminé comme prévu ! https://t.co/SGcK9VNeti — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

« Ce qui a été la bascule de l’aventure de Benjamin Pavard en équipe de France, c’est… » Mais comment expliquer alors que Benjamin Pavard n’est aujourd’hui plus forcément dans les plans de Didier Deschamps ? Pour RMC, Fabrice Hawkins a révélé ce qui aurait été le point de rupture entre les deux hommes. « Est-ce que Pavard chez les Bleus, c’est vraiment terminé ? En tout cas, comme pour Corentin Tolisso, il n’y a rien de définitif. A la grande différence de Tolisso, lui a connu des turbulences depuis qu'il est à l’OM. Ça ne se passe pas si bien qu’il l’aurait espéré même si sur les dernières rencontres, c’est un peu mieux. Pour moi, ce qui a été la bascule de l’aventure de Benjamin Pavard en équipe de France, c’est ce choix de joueur défenseur central. Il en avait fait part à Didier Deschamps, il s’en était ouvert et à partir du moment où il fait ce choix clair de postuler pour une place en défense centrale, c’est plus compliqué », a fait savoir le journaliste concernant le joueur de l’OM.