Equipe de France : «C’est compliqué» pour un joueur de l’OM, le point de rupture avec Deschamps révélé ?

Pour cette trêve internationale, la liste de Didier Deschamps était très attendue étant donné que c’était la dernière avant la Coupe du monde. De quoi donner des indices sur ceux qui y seront avec la Coupe du monde et ceux qui n’y seront pas ? Il y a bien évidemment des absents dont notamment un joueur de l’OM pour qui l’histoire s’est compliquée avec Deschamps. Explications.
Sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps dispose d’un gros réservoir de talent, et ce à tous les postes. Composer une liste n’est donc pas simple et il y a donc des choix à faire. Forcément, il y a des heureux et des déçus. Parmi les absences remarquées de la dernière liste de Deschamps, on peut notamment retrouver un certain Benjamin Pavard. Alors que le joueur de l’OM a longtemps été l’un des chouchous du sélectionneur, ce n’est aujourd’hui plus vraiment le cas.
« Ce qui a été la bascule de l’aventure de Benjamin Pavard en équipe de France, c’est… »
Mais comment expliquer alors que Benjamin Pavard n’est aujourd’hui plus forcément dans les plans de Didier Deschamps ? Pour RMC, Fabrice Hawkins a révélé ce qui aurait été le point de rupture entre les deux hommes. « Est-ce que Pavard chez les Bleus, c’est vraiment terminé ? En tout cas, comme pour Corentin Tolisso, il n’y a rien de définitif. A la grande différence de Tolisso, lui a connu des turbulences depuis qu'il est à l’OM. Ça ne se passe pas si bien qu’il l’aurait espéré même si sur les dernières rencontres, c’est un peu mieux. Pour moi, ce qui a été la bascule de l’aventure de Benjamin Pavard en équipe de France, c’est ce choix de joueur défenseur central. Il en avait fait part à Didier Deschamps, il s’en était ouvert et à partir du moment où il fait ce choix clair de postuler pour une place en défense centrale, c’est plus compliqué », a fait savoir le journaliste concernant le joueur de l’OM.
« S’il n’y a pas des blessés, il ne sera pas dans la liste pour la Coupe du monde »
Fabrice Hawkins a ensuite poursuivi à propos du cas Benjamin Pavard : « Autant il y a un boulevard à droite, il y avait moins de concurrence pour lui, autant dans l'axe, c’est plus compliqué. Il y a Upamecano et Saliba qui sont intouchables, derrière il y a Konaté qui est un ton au-dessus et puis il va être en concurrence avec Wesley Fofana avec Lucas Hernandez. Après, c’est plus sur du ressenti, des affinités, sur l’importance dans le groupe. Sur les dernières compétitions, l’Euro 2024, la Coupe du monde 2022, on va dire que parmi les joueurs qui ne sont pas satisfaits d'être sur le banc de touche et qui le montrent, il en fait partie. Et ça, ça ne plait pas forcément au staff. C’est aussi pour ça que dans cette réflexion du 4ème central, il ne part pas qu'avec des avantages. S’il n’y a pas des blessés, il ne sera pas dans la liste pour la Coupe du monde ».