Didier Deschamps va refaire le coup, un attaquant du PSG en danger pour la Coupe du monde ?

Didier Deschamps termine les derniers préparatifs avant la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur de l’équipe de France peaufine le plan de jeu qu’il utilisera aux Etats-Unis pendant le Mondial. Le coach de 57 ans pourrait toutefois refaire un coup qui mettrait un attaquant du PSG en danger pendant la compétition.

Didier Deschamps va profiter de ce dernier rassemblement de l’ équipe de France pour boucler les derniers préparatifs pour la Coupe du monde 2026 . Le sélectionneur français va notamment chercher à y voir plus clair concernant le schéma de jeu qu’il utilisera au Mondial . Le coach des Bleus pourrait toutefois reproduire un schéma déjà fait les années précédentes.

« S’il part avec 4 attaquants contre le Brésil, c’est qu’il va commencer comme ça à la Coupe du monde. Pourquoi ? D’abord parce qu’il a des avions devant. Et puis surtout, je pense qu’il n’a pas de milieu assez fort pour se passer d’un attaquant. Il n’a pas son Matuidi, qu’il avait mis à gauche. La ligne d’ajustement, ça peut être N’Golo Kanté. Rappelez-vous qu’il avait joué avec 4 attaquants quand Karim Benzema était revenu, que Griezmann était encore là, qu’il y avait Mbappé... Sauf que, dès qu’il y aura un accroc, il va revenir à son milieu à 3 » a d’abord expliqué Eric Di Meco dans le Super Moscato Show.

«Peut-être qu’il va mettre N’Golo Kanté au milieu et sortir un mec devant»

« Tous les coachs ont des schémas préférentiels. Donc il y reviendra naturellement. Il me semble que c’est déjà arrivé sur une compétition. La Coupe du monde à 48 équipes, tu fais ta préparation pendant les poules en réalité. Et peut-être que quand vont arriver les grandes équipes, celles qui sont programmées pour aller au bout comme toi, tes adversaires directs, peut-être qu’il va mettre N’Golo Kanté au milieu et sortir un mec devant » a ensuite ajouté l’ancien défenseur de l’OM.

Si jamais Didier Deschamps décide de miser sur N’Golo Kanté dans le couloir gauche, à la manière de Blaise Matuidi en 2018, cela pourrait pousser Bradley Barcola sur le banc. L’attaquant du PSG est pour le moment pressenti pour être titulaire sur ce côté. À voir maintenant ce que le sélectionneur de l’équipe de France décidera de faire pendant la Coupe du monde 2026...