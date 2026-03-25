Deschamps : «Ne pas revivre ces moments-là», la demande spéciale sur Canal+ pour l'équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France est le Saint-Graal, qui plus est dans une année de Coupe du monde. A l'instant T, Didier Deschamps semblent avoir diverses certitudes au niveau du groupe qu'il emmenèra aux Etats-Unis cet été. Néanmoins, un joueur étant resté sur le carreau pour le Mondial au Qatar ne compte pas goûter à nouveau cette amertume.

Pour ceux qui n'ont pas encore consolidé leur place dans le groupe de Didier Deschamps pour le vol de la délégation française aux Etats-Unis début juin, on se trouve dans le sprint final. En effet, à deux mois de la fin de la saison des clubs, certains joueurs doivent encore prouver leur valeur au sélectionneur de l'équipe de France qui dévoilera sa dernière liste de sa carrière de coach des Bleus le 13 mai prochain avant son départ une fois le Mondial terminé (11 juin - 19 juillet).

De Lille à Aston Villa, en passant par le PSG et le Barça, Lucas Digne a un nouvel objectif : la Coupe du monde avec l'Équipe de France🇫🇷



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«C'est un objectif que je me suis fixé» Pas au rendez-vous en 2018 puis en 2022, Lucas Digne ne veut pas manquer le train pour la Coupe du monde qui se profile sur le sol américain. Ayant ouvert son intimité aux caméras de Canal+ pour le programme Team Digne, le latéral gauche d'Aston Villa a été interrogé sur l'objectif Mondial. « Le Mondial 2026 est-il le plus gros enjeu de ma vie de footballeur ? Oui et non. C'est super important bien sûr. Après, le plus important je ne sais pas, mais c'est un objectif que je me suis fixé et qui prend une place importante ».