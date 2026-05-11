Mercato - Top 14 : Un joueur de l’UBB sur le départ ? Il manque de l’argent pour finaliser le transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir déjà enregistré plusieurs renforts dans l’optique de la saison prochaine, Bayonne continue en ce sens et s’intéresse à un joueur de l’Union Bordeaux-Bègles en la personne de Madosh Tambwe. L’ailier de 29 ans est en fin de contrat, mais l’Aviron aurait besoin de trouver de nouveaux partenaires financiers pour pouvoir le recruter.

Après deux saisons compliquées sous les couleurs de Montpellier, Madosh Tambwe a fait son retour à l’Union Bordeaux-Bègles au mois de février dernier. « Je suis revenu ici en prêt pour retrouver du plaisir, quel que soit le rôle qu’on me donne. Je suis très content de retrouver ce club que j’adore. Quant à savoir si je suis toujours le même joueur, l’avenir le dira », confiait alors l’ailier âgé de 29 ans auprès de Sud Ouest.

L’UBB n’a pas encore tranché pour Madosh Tambwe « Honnêtement, je pense que oui. Je ne me sentais pas moi-même. C’est la première fois dans ma carrière que je connaissais autant de blessures qu’à Montpellier. Psychologiquement, ça a été compliqué. Le rugby là-bas ne me correspondait pas autant que celui pratiqué... », ajoutait-il à propos de ses deux années difficiles du côté de Montpellier. Prêté à l’UBB jusqu’à la fin de la saison, Madosh Tambwe sera ensuite libre de tout contrat et, comme indiqué par le Midi Olympique, les dirigeants bordelais n’ont pas encore décidé si elle lui proposerait une prolongation ou non.