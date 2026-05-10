Avec Dupont et Ntamack, le Stade Toulousain bat deux nouveaux records en Top 14 !

Vainqueur du Rugby Club Toulonnais ce samedi soir au Vélodrome (51-27), le Stade Toulousain est reparti de Marseille avec le point de bonus offensif et deux nouveaux records à la clé : celui du plus grand nombre d’essais et de points inscrits sur une saison.
Encore une fois, le Stade Toulousain gardera un excellent souvenir de son passage au Vélodrome. Face à Toulon (51-27), Antoine Dupont et ses coéquipiers ont relevé la tête deux semaines après leur première défaite de la saison à domicile contre Clermont. Un large succès qui leur permet d’entrer dans l’histoire du Top 14.
Deux nouveaux records pour Toulouse
Grâce à sa victoire face au RCT, le Stade Toulousain a battu deux records. D’abord celui du nombre d’essais inscrits sur une saison (123), déjà détenu par le champion de France avec 118 réalisations l’an dernier. Toulouse a également fait mieux sur le nombre total de points marqués en Top 14 en atteignant la barre des 912 en une saison, mieux que leurs 891 inscrits lors de l'exercice précédent. Ugo Mola peut notamment remercier Romain Ntamack, auteur de 22 points.
« Ça fait du bien à la tête et au classement »
L’entraîneur adjoint d’Ugo Mola était satisfait du visage affiché par ses joueurs après la rencontre. « Sur la gestion du jeu et la capacité à prendre les points qui se présentaient et faire les bons choix stratégiques, ça a été très sérieux, confiait Virgile Lacombe face à la presse samedi soir. Il y a des situations, notamment sur l’essai en contre de Toulon, où on essaie volontairement d’imposer beaucoup de phases de jeu et où on aurait peut-être pu faire un choix différent, en poussant le ballon au pied. Mais pour le reste, dans l’ensemble, c’était très bien. (…) Ça fait du bien à la tête et au classement, surtout. Il nous manque quelques points pour être sûr d’être en demie. On a encore trois matchs pour aller chercher une victoire et valider mathématiquement cette qualification. Il reste un match à gagner, le plus tôt sera le mieux mais l’objectif, ce n’est évidemment pas de s’arrêter à la qualification. Le but, c’est d’avoir ce genre de contenu en phases finales. »