Avec Dupont et Ntamack, le Stade Toulousain bat deux nouveaux records en Top 14 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur du Rugby Club Toulonnais ce samedi soir au Vélodrome (51-27), le Stade Toulousain est reparti de Marseille avec le point de bonus offensif et deux nouveaux records à la clé : celui du plus grand nombre d’essais et de points inscrits sur une saison.

Encore une fois, le Stade Toulousain gardera un excellent souvenir de son passage au Vélodrome. Face à Toulon (51-27), Antoine Dupont et ses coéquipiers ont relevé la tête deux semaines après leur première défaite de la saison à domicile contre Clermont. Un large succès qui leur permet d’entrer dans l’histoire du Top 14.

Deux nouveaux records pour Toulouse Grâce à sa victoire face au RCT, le Stade Toulousain a battu deux records. D’abord celui du nombre d’essais inscrits sur une saison (123), déjà détenu par le champion de France avec 118 réalisations l’an dernier. Toulouse a également fait mieux sur le nombre total de points marqués en Top 14 en atteignant la barre des 912 en une saison, mieux que leurs 891 inscrits lors de l'exercice précédent. Ugo Mola peut notamment remercier Romain Ntamack, auteur de 22 points.