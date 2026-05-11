Mercato - PSG : Désiré Doué vend la mèche pour son avenir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2024, Désiré Doué a disputé son 100e match sous le maillot rouge et bleu à l’occasion de la réception du Stade Brestois (1-0) au Parc des Princes dimanche soir. Après la rencontre, l’international français s’est prononcé sur cette barre symbolique, lâchant un indice pour la suite de son aventure.

Désiré Doué va se souvenir de cette centième avec le PSG. Remplaçant au coup d’envoi face au Stade Brestois, l’attaquant français a ensuite offert la victoire aux siens (1-0) en trouvant le chemin des filets. Le club de la capitale est désormais quasiment assuré de remporter le titre en Ligue 1, une soirée parfaite pour Désiré Doué.

« 100 matches au PSG ? J’espère qu’il y en aura encore beaucoup d’autres » « On est restés sérieux du début à la fin. On a poussé et on a eu de belles occasions. On aurait pu marquer à plusieurs reprises. C’est très important de prendre les trois points ce soir », a confié l’international français au micro de Ligue 1+. Le numéro 14 du PSG en a également profité pour revenir sur son centième match sous le maillot rouge et bleu, lâchant par ailleurs un indice sur la suite de son aventure parisienne : « Oui, c’est magnifique. Je suis très heureux de faire 100 matchs au Paris Saint-Germain, j’espère qu’il y en aura encore beaucoup d’autres. Bravo aussi aux supporters qui nous ont poussés toute la saison au Parc, et à l’extérieur aussi. C’était important de finir en beauté au Parc. »