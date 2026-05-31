PSG - Daniel Riolo hallucine : «C’est une folie ce qui est en train de se passer»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, le PSG est entré dans l’histoire du football en remportant une deuxième Ligue des Champions d’affilée. Le club parisien, raillé pendant plusieurs années, est désormais au sommet de l’Europe. De son côté, Daniel Riolo a tenu à signaler cette évolution incroyable du club de la capitale.

Le PSG l’a fait. Un an seulement après l’obtention de sa première Ligue des Champions, le club de la capitale a réussi à remporter une seconde C1 consécutive aux dépens d’Arsenal ce samedi soir. Une victoire compliquée acquise au tirs aux buts, mais qui restera néanmoins dans l’histoire. Seul club de l’ère moderne à avoir remporté deux Ligue des Champions consécutive avec le Real Madrid, le PSG semble avoir fait un pas de géant dans son histoire au cours des dernières saisons.

« C'est une folie ce qui est en train de se passer autour du club » Et c’est réellement cette évolution qui impressionne Daniel Riolo. « Ce que ce club est devenu, avec une forme d'hégémonie qui est en train d'être créée, après les fameuses années de galères. Les gens sont de plus en plus derrière le club, en plus grand nombre. Les supporters ont éteint à peu près tous les stades d'Europe, partout où ils vont. C'est une évolution absolument incroyable que celle du PSG. Tout le monde se mélange désormais autour du PSG. C'est une folie ce qui est en train de se passer autour du club », a ainsi confié le journaliste au micro de l’After Foot ce samedi soir.