Equipe de France : Deschamps en colère aux Etats-Unis (et la raison est inattendue)

Axel Cornic

A trois mois de la Coupe du monde, l’équipe de France a décidé de tâter le terrain avec deux matchs amicaux aux Etats-Unis, face au Brésil ainsi que face à la Colombie. Pour le moment le bilan sportif est positif, avec une victoire contre la Seleçao (2-1), mais il y a des choses qui ne semblent pas du tout plaire à Didier Deschamps.

Championne en 2018 et finaliste en 2022, l’équipe de France se présente à cette Coupe du monde avec une grande confiance. Mais ça ne va pas suffire pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers, qui ont récemment pu commencer à se faire à l’ambiance qu’il y aura cet été... mais surtout aux possibles contraintes.

Kylian Mbappé avec Ousmane Dembélé : L'association dangereuse pour l'équipe de France ? https://t.co/kcmGlp6eJS — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« On a des problématiques que je savais et qui sont toujours là » Lors de la conférence de presse organisée avant le match amical face à la Colombie, le sélectionneur de l’équipe de France a en effet montré des petits signes d’agacement. Pour lui, ça va être assez délicat de composer avec les différents facteurs extra-sportifs. « On a des problématiques que je savais et qui sont toujours là, notamment sur le temps de déplacement. A notre arrivée, on a passé un temps incroyable à l'aéroport, avec des contrôles que je n'avais jamais vu depuis que je suis né. On s'adapte » a expliqué Didier Deschamps.