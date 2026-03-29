Equipe de France : Deschamps en colère aux Etats-Unis (et la raison est inattendue)

A trois mois de la Coupe du monde, l’équipe de France a décidé de tâter le terrain avec deux matchs amicaux aux Etats-Unis, face au Brésil ainsi que face à la Colombie. Pour le moment le bilan sportif est positif, avec une victoire contre la Seleçao (2-1), mais il y a des choses qui ne semblent pas du tout plaire à Didier Deschamps.
Championne en 2018 et finaliste en 2022, l’équipe de France se présente à cette Coupe du monde avec une grande confiance. Mais ça ne va pas suffire pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers, qui ont récemment pu commencer à se faire à l’ambiance qu’il y aura cet été... mais surtout aux possibles contraintes.
« On a des problématiques que je savais et qui sont toujours là »
Lors de la conférence de presse organisée avant le match amical face à la Colombie, le sélectionneur de l’équipe de France a en effet montré des petits signes d’agacement. Pour lui, ça va être assez délicat de composer avec les différents facteurs extra-sportifs. « On a des problématiques que je savais et qui sont toujours là, notamment sur le temps de déplacement. A notre arrivée, on a passé un temps incroyable à l'aéroport, avec des contrôles que je n'avais jamais vu depuis que je suis né. On s'adapte » a expliqué Didier Deschamps.
« Il y a des situations différentes qui amènent plus ou moins de complications »
« Le fait d'avoir été à Boston est une répétition plus importante pour nous parce qu'on va y être. J'étais là avec Guy Stephan à la Coupe du monde des clubs pour les demi-finales et la finale, pour avoir parlé avec les joueurs qui y étaient, il y a des situations différentes qui amènent plus ou moins de complications » a précisé Deschamps. « Il y aura la chaleur en plus cet été, la récupération sera importante. Mais les obligations médias sont sur le terrain du match, qui se situe à 45 minutes du terrain d'entraînement. En jouant à 15h ou 17h, il n'y a pas beaucoup d'heures avant. A 21h, on peut gérer. On va s'adapter et faire au mieux pour laisser moins d'énergie dans tout ce qui est hors terrain ».