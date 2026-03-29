Ousmane Dembélé l’a laissé sous le choc malgré Lionel Messi !

Axel Cornic

Souvent critiqué pour son inefficacité ou ses écarts extra-sportifs, Ousmane Dembélé s’est totalement métamorphosé au Paris Saint-Germain, notamment grâce à un replacement dans l’axe de l’attaque. Mais la star française semble avoir toujours impressionné et certains l’ont même comparé à un certain Lionel Messi...

C’est l’une des plus grandes rédemptions dans l’histoire récente du football. Après une explosion au Stade Rennais et de très belles choses montrées à Dortmund, Ousmane Dembélé semblait avoir été déclassé après son passage très compliqué au FC Barcelone. Mais c’était sans compter sur le PSG et surtout sur Luis Enrique, qui l’ont aidé à enfin exprimer tout son potentiel.

Une star du PSG avait poussé un coup de gueule en interne (et la raison est inattendue) https://t.co/XduPyR9lL3 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi talentueux que Dembélé » Mais il y a certains qui avaient déjà flairé le talent bien avant. C’est le cas de Juan Fernando Quintero, qui a côtoyé Dembélé au Stade Rennais lors de la saison 2015/2016. « Je suis allé à Rennes le dernier jour du mercato. Et quand je suis arrivé, une quinzaine de jours plus tard, on m’a dit "réunion". Et un jeune maigre entre et me salue. Pedro Henrique, me dit : "hé, attention, ce type est un crack". Je l’aimais. Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi talentueux que Dembélé. À l’entraînement, il passait devant tout le monde, je me demandais mais qui est ce type ? Il volait » avait expliqué l’international colombien, dans un entretien publié sur la chaine YouTube JF10TV, en 2024.