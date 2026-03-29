Pascal Praud attendait une invitation de TF1... qui n'arrivera jamais !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avant de voir sa popularité totalement exploser dans les années 2020 grâce à ses émissions politiques parfois controversées, Pascal Praud aura effectué une grande partie de sa carrière de journaliste chez TF1 où il a passé vingt ans de sa vie. La chaîne lui a d’ailleurs promis une invitation, qui n’arriver finalement jamais. Explications.

Bien avant son rôle de présentateur d’émissions politiques sur Cnews ou encore Europe 1, Pascal Praud s’est fait connaître en tant que journaliste sportif. Ayant débuté chez TF1, le Nantais finira par passer vingt ans au sein de la chaîne numéro une en France, de 1988 à 2008. Alors que TF1 va arrêter de diffuser son iconique émission Téléfoot à l’issue de la saison, Pascal Praud a réagi à cette annonce, affirmant qu’une invitation lui avait été initialement transmise par les équipes de la chaîne.

📺🇫🇷 Pascal Praud : viré de partout et détesté de beaucoup… avant de trahir ses collègues pour Bolloré, qui l’a récompensé sur CNews



1⃣ Aujourd’hui, il est revenu sur une partie de sa carrière. Viré de l’émission culte Téléfoot sur TF1, il est ensuite complètement marginalisé… pic.twitter.com/2pdn98HiZu — The News (@thenews_fr) March 24, 2026

« On m'avait dit qu'on m'inviterait pour les 50 ans » « J'étais un peu surpris parce qu'on m'avait dit qu'on m'inviterait pour les 50 ans. La dernière fois que j'étais revenu à TF1, c'était pour les festivités des 40 ans... Donc j'étais content de retourner dans ma première maison pour l'occasion. Mon premier reportage, je l'ai fait à Téléfoot, cela marque à vie ! », a ainsi révélé Pascal Praud dans les colonnes de l’Equipe.