Kylian Mbappé a changé «avec le temps», un coéquipier témoigne

Au cours de sa carrière, Kylian Mbappé a marqué les esprits de ses coéquipiers. Champion du monde à seulement 19 ans, l’attaquant du Real Madrid va tenter de mener les Bleus vers une troisième étoile cet été à la Coupe du Monde 2026. Pour l’un de ses partenaires, le Bondynois, désormais âgé de 27 ans, a beaucoup changé.
A 27 ans, Kylian Mbappé fait déjà partie de l’histoire du football. Champion du monde 2018, le phénomène est désormais arrivé à maturité. S’il court encore derrière la Ligue des Champions et le Ballon d’Or, l’attaquant du Real Madrid s’apprête à disputer sa troisième Coupe du Monde cet été. Dans un entretien accordé à Téléfoot, Mbappé a assumé son rôle de leader avec les Bleus.
« C'est bizarre de parler comme un vieux, alors que je ne suis pas vieux »
« Je suis arrivé (en 2017) dans une équipe qui était déjà bonne, qui avait fait une finale d'Euro (en 2016) mais qui n'avait pas gagné depuis longtemps. J'étais un peu la cerise sur le gâteau, le jeune talent. Ensuite, c'est vrai que je suis devenu un joueur important : en 2022, j'étais la star de l'équipe. C'est très différent, tout le monde se concentre sur toi et veut prendre soin de toi. Maintenant, c'est l'inverse : c'est moi qui dois prendre soin de tout le monde. J'étais pro, il y en a qui étaient gamins (parmi ses coéquipiers)... C'est bizarre de parler comme un vieux, alors que je ne suis pas vieux », a ainsi confié Kylian Mbappé.
« Avec le temps, sa performance n’a pas décliné »
Interrogé au sujet du capitaine français, N’Golo Kanté, qui a vu le jeune Mbappé gravir les échelons en sélection, s’est exprimé sur son évolution : « Le Mbappé de 2026 est-il plus fort que celui de 2018 ? Je pense que oui. Il a dû répondre à pas mal d’attentes. Il a toujours répondu présent et a été performant. Avec le temps, sa performance n’a pas décliné », a ainsi révélé l’expérimenté milieu de terrain.