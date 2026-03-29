Kylian Mbappé a changé «avec le temps», un coéquipier témoigne

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de sa carrière, Kylian Mbappé a marqué les esprits de ses coéquipiers. Champion du monde à seulement 19 ans, l’attaquant du Real Madrid va tenter de mener les Bleus vers une troisième étoile cet été à la Coupe du Monde 2026. Pour l’un de ses partenaires, le Bondynois, désormais âgé de 27 ans, a beaucoup changé.

A 27 ans, Kylian Mbappé fait déjà partie de l’histoire du football. Champion du monde 2018, le phénomène est désormais arrivé à maturité. S’il court encore derrière la Ligue des Champions et le Ballon d’Or, l’attaquant du Real Madrid s’apprête à disputer sa troisième Coupe du Monde cet été. Dans un entretien accordé à Téléfoot, Mbappé a assumé son rôle de leader avec les Bleus.

🚨 Jean Pierre Papin 🇫🇷 : « 𝗝𝗘 𝗣𝗘𝗡𝗦𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗 𝗔𝗧𝗧𝗔𝗤𝗨𝗔𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗟’𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗟’𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘. » 🤩🇫🇷



🎥 @Rothensenflamme



pic.twitter.com/LCR9dHe8BA — Actu Foot (@ActuFoot_) March 27, 2026

« C'est bizarre de parler comme un vieux, alors que je ne suis pas vieux » « Je suis arrivé (en 2017) dans une équipe qui était déjà bonne, qui avait fait une finale d'Euro (en 2016) mais qui n'avait pas gagné depuis longtemps. J'étais un peu la cerise sur le gâteau, le jeune talent. Ensuite, c'est vrai que je suis devenu un joueur important : en 2022, j'étais la star de l'équipe. C'est très différent, tout le monde se concentre sur toi et veut prendre soin de toi. Maintenant, c'est l'inverse : c'est moi qui dois prendre soin de tout le monde. J'étais pro, il y en a qui étaient gamins (parmi ses coéquipiers)... C'est bizarre de parler comme un vieux, alors que je ne suis pas vieux », a ainsi confié Kylian Mbappé.