Kylian Mbappé a retrouvé l’un de ses «pouvoirs» (et ça va faire peur)

Axel Cornic

Critiqué par la presse espagnole depuis quelques semaines, Kylian Mbappé réalise tout de même une grande saison au niveau individuel, avec 38 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs du Real Madrid. Et c’est forcément une excellente nouvelle pour l’équipe de France, juste avant la Coupe du monde 2026.

C’est une situation assez surprenante. On a rarement vu un joueur aussi efficace devant le but, être autant critiqué. Parmi les meilleurs buteurs de la saison en Europe, Kylian Mbappé est en effet la cible des médias espagnols depuis quelques temps. La polémique autour de son genou au Real Madrid y est pour beaucoup, avec certains qui le critiquent de se réserver pour l’équipe de France en vue du Mondial qui approche à grands pas.

Equipe de France : «J’étais déçu», la décision de Deschamps qui lui est restée en travers de la gorge https://t.co/ez8jVYXfer — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« Kylian Mbappé a retrouvé ses jambes » Pourtant, ils sont nombreux à trouver que le Mbappé de cette saison a quelque chose en plus par rapport aux dernières années. C’est le cas de Bixente Lizarazu, qui assure que l’attaquant français a retrouvé sa vitesse fatale. « 2026, c’est la meilleure version de Mbappé ? Meilleure version je ne sais pas, ce qui est sûr c’est qu’il a retrouvé ses jambes. A un moment donné, il n’avait peut-être pas l’accélération qu’on a pu connaitre » a expliqué le Champion du monde 1998, dans Téléfoot.