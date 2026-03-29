Critiqué, Kylian Mbappé répond cash à la presse espagnole !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé fait aujourd’hui partie des meilleurs joueurs du monde. Mais voilà que ce statut ne l’épargne pas des critiques. Ainsi, au cours des dernières semaines et comme ça a déjà été le cas a plusieurs reprises, l’attaquant du Real Madrid a été la cible de la presse espagnole. Mbappé a alors tenu à répondre à ce qui a pu se dire sur lui…

Actuellement aux Etats-Unis, Kylian Mbappé a pris part à la tournée avec l’équipe de France. L’espace de quelques jours, l’attaquant du Real Madrid a ainsi quitté l’Espagne, où on ne l’a pas forcément épargné dernièrement. En effet, dans la presse ibérique, Mbappé a pu faire l’objet de nombreuses critiques récemment. Il en a été question ce dimanche lors de son interview accordée à Téléfoot et le capitaine des Bleus a ainsi lâché sa réponse.

Kylian Mbappé : Cette histoire «invraisemblable» qui ne cesse de faire parler ! https://t.co/H4nSwbYShu — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

« Ils ont un peu peur en Espagne que je ne joue pas… » Beaucoup de choses ont pu se dire sur Kylian Mbappé dernièrement. Certains médias espagnols ont alors reproché à l’attaquant du Real Madrid de privilégier la Coupe du monde au détriment de la fin de la saison avec la Casa Blanca. Mais voilà que Mbappé n’a pas prévu ça. « La meilleure manière d’arriver lancer à la Coupe du monde, c’est de tout gagner avec le Real ? Bien sûr. Ils ont un peu peur en Espagne que je ne joue pas. Ils pensent que je vais arriver au Mondial direct. On est encore engagé dans les deux compétitions qui restent, la Liga et la Ligue des Champions. En Ligue des champions, on va jouer contre une grosse équipe, je pense l’équipe la plus en forme d’Europe actuellement. Mais s’il y a une équipe qui peut battre ce genre d’équipe, c’est le Real Madrid », a-t-il lâché au micro de l'émission de TF1.