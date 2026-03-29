«J'ai voulu jouer au malin» : Didier Deschamps a été victime d’un bad buzz, «ça s'est retourné contre moi»

Alexis Brunet

Dans quelques mois on ne verra plus autant Didier Deschamps, car ce dernier va quitter son poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Reconnu pour son expérience et sa science du jeu, l’ancien coach de l’OM a aussi connu un bad buzz il y a quelques années.

Quand Didier Deschamps parle, on l’écoute, mais parfois on rigole aussi. Il y a quelques années, le sélectionneur de l’équipe de France s’était rendu coupable d’une belle boulette. Alors en direct à la télévision, le champion du monde 1998 s’était trompé sur un joueur et forcément cela avait fait le tour des réseaux sociaux.

Didier Deschamps : Le beau cadeau que l’équipe de France veut lui faire avant Zidane https://t.co/HvlzL1Lc3z — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

La boulette sur Canal+ En 2016, Didier Deschamps était l’invité du Canal Football Club et il était interrogé sur le cas Aymeric Laporte, qui voulait à ce moment-là jouer pour l’équipe de France, mais qui était suivi par l’Espagne également. « Il y a de la concurrence, Mathieu à Barcelone, Koulibaly à Naples », avait alors déclaré le sélectionneur. Problème : Kalidou Koulibaly est né en France, mais il avait à cette époque déjà opté pour la sélection sénégalaise. Pour L’Équipe, DD était revenu sur cette belle boulette. « J'ai voulu jouer au malin et ça s'est retourné contre moi. Je peux commettre des erreurs. Ce qui m'a fait sourire, c'est ce qui s'est dit après : il a fait dépenser de l'argent à la Fédération pour le superviser. On ne s'est jamais déplacé. J'ai fait le buzz. »