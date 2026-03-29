«J'ai voulu jouer au malin» : Didier Deschamps a été victime d’un bad buzz, «ça s'est retourné contre moi»

Dans quelques mois on ne verra plus autant Didier Deschamps, car ce dernier va quitter son poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Reconnu pour son expérience et sa science du jeu, l’ancien coach de l’OM a aussi connu un bad buzz il y a quelques années.
Quand Didier Deschamps parle, on l’écoute, mais parfois on rigole aussi. Il y a quelques années, le sélectionneur de l’équipe de France s’était rendu coupable d’une belle boulette. Alors en direct à la télévision, le champion du monde 1998 s’était trompé sur un joueur et forcément cela avait fait le tour des réseaux sociaux.
La boulette sur Canal+
En 2016, Didier Deschamps était l’invité du Canal Football Club et il était interrogé sur le cas Aymeric Laporte, qui voulait à ce moment-là jouer pour l’équipe de France, mais qui était suivi par l’Espagne également. « Il y a de la concurrence, Mathieu à Barcelone, Koulibaly à Naples », avait alors déclaré le sélectionneur. Problème : Kalidou Koulibaly est né en France, mais il avait à cette époque déjà opté pour la sélection sénégalaise. Pour L’Équipe, DD était revenu sur cette belle boulette. « J'ai voulu jouer au malin et ça s'est retourné contre moi. Je peux commettre des erreurs. Ce qui m'a fait sourire, c'est ce qui s'est dit après : il a fait dépenser de l'argent à la Fédération pour le superviser. On ne s'est jamais déplacé. J'ai fait le buzz. »
« Je ne lui en veux pas non plus »
Ce soir-là, Kalidou Koulibaly était, par hasard, en train de regarder le Canal Football Club. Le défenseur central a donc été surpris quand il a entendu son nom, mais il n’en veut pas à Didier Deschamps. « Je regardais le CFC mais j'étais avec des amis. Je regardais sans vraiment prêter attention. Puis d'un coup j'ai entendu mon nom. Directement, des amis m'ont envoyé un message. Il (Deschamps, Ndlr) a dû manquer un épisode. Je ne lui en veux pas non plus. J'ai entendu qu'un membre de l'encadrement de l'équipe de France était venu voir un match entre Naples et Empoli (le 31 janvier dernier, Ndlr). Je pensais que c'était pour Laurini (Vincent, qui joue latéral droit), qui est aussi Français. Après je ne sais pas pour qui il était là. C'est ce que j'ai entendu », avait déclaré l’international sénégalais à RMC en février 2016.